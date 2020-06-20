Одна из биатлонных федераций не будет поддерживать Драчёва на выборах в СБР

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева показала своим подписчикам, как отдыхает вместе с ещё одной российской фигуристкой, Софьей Самодуровой, в Ленинградской области.

Туктамышева опубликовала видео в Instagram, на котором видно, как спортсменка открывает купальный сезон. Ранее подписчики фигуристки посоветовали её сняться в порно. Такие предложения поступили после того, как девушка опубликовала видеоролик,...