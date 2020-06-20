Одна из биатлонных федераций не будет поддерживать Драчёва на выборах в СБР

Глава Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов отказался поддерживать действующего президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва на досрочных выборах нового главы организации.
Федерацию биатлона Татарстана на конференции СБР буду представлять я. Мы не собираемся поддерживать Драчёва. В целом претензий к СБР у нас нет. А вот к господину Драчёву есть одна претензия, сейчас я не буду озвучивать её, — цитирует Нугманова РИА Новости.
Ранее правление СБР в ходе заочного заседания утвердило проведение отчётно-выборной конференции 11 июля в Олимпийском учебно-тренировочном центре «Планерная» в городе Химки.
Как сообщал NEWS.ru, президент СБР Владимир Драчёв написал в региональные биатлонные федерации письмо с призывом не участвовать во внеочередной отчётно-выборной конференции СБР.