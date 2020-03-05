Велосипедная команда Мирового тура UAE Team Emirates снялась с трёх гонок из-за вспышки коронавируса.
Как сообщает пресс-служба команды из ОАЭ, гонщики не примут участие в «Париж — Ницца», «Тиррено — Адриатико» и «Милан — Сан-Ремо».
Команда UAE Team Emirates отказывается от участия в гонках, учитывая непредвиденную мировую ситуацию, угрожающую здоровью, и в свете недавнего решения о добровольном карантине гонщиков команды, участвовавших в «Туре ОАЭ», — говорится в сообщении.
Сообщается, что команда решила остаться в ОАЭ и продолжать наблюдение за состоянием всех членов команды.
От участия в гонках ранее отказались казахстанская «Астана» (Astana Pro Team) и британская «Инеос» (Ineos).
Организаторы велогонки «Тур ОАЭ» отменили последние два этапа многодневки из-за коронавируса. Командам Сofidis, Solutions Credits, Groupama — FDJ и российской Gazprom-RusVelo («Газпром-РусВело») запретили покидать страну, все остальные команды уехали из Абу-Даби.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен