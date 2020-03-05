Фото: David Stockman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Велосипедная команда Мирового тура UAE Team Emirates снялась с трёх гонок из-за вспышки коронавируса.

Как сообщает пресс-служба команды из ОАЭ, гонщики не примут участие в «Париж — Ницца», «Тиррено — Адриатико» и «Милан — Сан-Ремо».

Команда UAE Team Emirates отказывается от участия в гонках, учитывая непредвиденную мировую ситуацию, угрожающую здоровью, и в свете недавнего решения о добровольном карантине гонщиков команды, участвовавших в «Туре ОАЭ», — говорится в сообщении.

Сообщается, что команда решила остаться в ОАЭ и продолжать наблюдение за состоянием всех членов команды.

От участия в гонках ранее отказались казахстанская «Астана» (Astana Pro Team) и британская «Инеос» (Ineos).

Организаторы велогонки «Тур ОАЭ» отменили последние два этапа многодневки из-за коронавируса. Командам Сofidis, Solutions Credits, Groupama — FDJ и российской Gazprom-RusVelo («Газпром-РусВело») запретили покидать страну, все остальные команды уехали из Абу-Даби.

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