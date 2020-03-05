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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что переживает за велокоманду «Газпром — РусВело», которую удерживают в одной из гостиниц в ОАЭ на карантине из-за коронавируса.

Думаем, переживаем, болеем, поддерживаем, — сказал министр на встрече с представителями спортивной индустрии — экспертами Общественного совета при Минспорте России. Ранее организаторы велогонки «Тур ОАЭ» отменили последние два этапа многодневки...