«Очень волновалась»: Загитова рассказала о работе в «Ледниковом периоде»

https://static.news.ru/photo/bf03e4fa-42a6-11eb-9352-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Алина Загитова рассказала, с какими трудностями столкнулась во время работы в шоу «Ледниковый период».

По словам 18-летней спортсменки, она испытывала очень сильное волнение.

Во-первых, я первый раз ведущая; во-вторых, столько людей, столько знаменитых, столько уважаемых мною людей, что я боялась либо обидеть, либо что-то не так сказать, — поделилась Загитова в интервью Максиму Галкину на передаче «Сегодня вечером».

Она отметила, что благодарна всем за поддержку и помощь. Благодаря этому к концу проекта девушке удалось освоиться и почувствовать себя более уверенной в роли ведущей.

Галкин, в свою очередь, пошутил, что теперь ей можно задуматься и об участии в других телепрограммах, таких как «Время», «Модный приговор» или даже «Пусть говорят».

Как писал NEWS.ru, ранее Загитова рассказала о своём опыте игры в хоккей. По словам фигуристки, это произошло, когда мама ещё была беременна ею. Папа поставил супругу на коньки, дал клюшку и обмундирование.