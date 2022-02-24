«Очень страшно»: украинский боксёр рассказал об обстановке под Киевом

Экс-чемпион мира по боксу, украинец Вячеслав Сенченко, рассказал об обстановке под Киевом, где он проживает со своей семьёй. Ранее Сенченко проживал в Донецке, который покинул после 2014 года.

Я возле Киева, у нас в 5 километрах от меня были утром взрывы, там воинская часть и полигон, туда попало две ракеты. Здесь опасно. Очень страшно. Спрятаться негде. Возможно, семью нужно отправить на западную Украину, ну а сам я останусь, я не хочу второй раз бросать дом, — сказал Сенченко корреспонденту NEWS.ru.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

Ранее в четверг стало известно, что чемпионат Украины по футболу приостановили из-за военного положения.