Обыгравшая Аверину на Олимпиаде гимнастка Ашрам завершила карьеру

Израильская художественная гимнастка Линой Ашрам, выигравшая золото на Олимпийских играх-2020 в Токио, завершила карьеру. Об этом сообщается на странице Международной федерации гимнастики (FIG) в соцсетях.
22-летняя Ашрам заявила, что закончила с гимнастикой, так как осуществила мечту.
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики России (ВФХГР) Ирина Винер-Усманова заявила порталу Metaratings.ru, что знала об уходе спортсменки ещё после Игр в Токио.
Ашрам получила то, что получила и закончила, вот и всё, поэтому это для нас это не новость, — сказала Винер-Усманова.
На Олимпиаде в Токио Ашрам заняла первое место в многоборье, опередив российскую гимнастку Дину Аверину. В связи с этим в мировом спортивном сообществе разразился скандал, так как в ходе своего выступления израильтянка допустила грубую ошибку, уронив ленту на землю.