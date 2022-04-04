Обыгравшая Аверину на Олимпиаде гимнастка Ашрам завершила карьеру

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова предложила вручить российское гражданство Симону Фуркаду, сообщает РБК. Ранее французский биатлонист заявил, что получил много негативных сообщений в соцсетях из-за поддержки спортсменов из России.

Фуркад просто повёл себя как спортсмен очень правильно. Однако если его очень сильно затравят во Франции, то мы всегда протянем ему руку помощи, если что-то будет плачевно и его слова...