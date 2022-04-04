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Обыгравшая Аверину на Олимпиаде гимнастка Ашрам завершила карьеру

Обыгравшая Аверину на Олимпиаде гимнастка Ашрам завершила карьеру
00:49, 05 апреля 2022
Обыгравшая Аверину на Олимпиаде гимнастка Ашрам завершила карьеру Линой Ашрам Фото: Kohei, MARUYAMA/AFLO/Global Look Press
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Израильская художественная гимнастка Линой Ашрам, выигравшая золото на Олимпийских играх-2020 в Токио, завершила карьеру. Об этом сообщается на странице Международной федерации гимнастики (FIG) в соцсетях.

22-летняя Ашрам заявила, что закончила с гимнастикой, так как осуществила мечту.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики России (ВФХГР) Ирина Винер-Усманова заявила порталу Metaratings.ru, что знала об уходе спортсменки ещё после Игр в Токио.

Ашрам получила то, что получила и закончила, вот и всё, поэтому это для нас это не новость, — сказала Винер-Усманова.

На Олимпиаде в Токио Ашрам заняла первое место в многоборье, опередив российскую гимнастку Дину Аверину. В связи с этим в мировом спортивном сообществе разразился скандал, так как в ходе своего выступления израильтянка допустила грубую ошибку, уронив ленту на землю.

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