Объявлены составы сборной России по биатлону на эстафеты в Оберхофе

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Составы национальной команды на смешанную эстафету и сингл-микст на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе определил тренерский штаб сборной России. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

В сингл-миксте выступят Евгения Павлова и Матвей Елисеев. В смешанной эстафете Россию представят Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Гонки пройдут 10 января.

Ранее российский лыжник Александр Большунов одержал пятую подряд победу на шестом этапе «Тур де Ски» в масс-старте на 15 км классическим стилем.

9 января трио норвежских биатлонистов повторило успех спринта и в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе. Победу с одним кругом штрафа одержал Стурла Легрейд, преодолевший 12,5 км за 36 минут 1,8 секунды.

Как писал NEWS.ru, норвежский биатлонист Тарьей Бё пожаловался на то, что конкуренции с россиянами больше нет. Он рассказал, что следит за лыжными гонками, в которых российские спортсмены занимают лидирующие позиции.