Объявлены составы сборной России по биатлону на эстафеты в Оберхофе

Составы национальной команды на смешанную эстафету и сингл-микст на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе определил тренерский штаб сборной России. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).
В сингл-миксте
Гонки пройдут 10 января.
Ранее российский лыжник Александр Большунов
9 января трио норвежских биатлонистов повторило успех спринта и в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе. Победу с одним кругом штрафа одержал Стурла Легрейд, преодолевший 12,5 км за 36 минут 1,8 секунды.
Как писал NEWS.ru, норвежский биатлонист Тарьей Бё пожаловался на то, что конкуренции с россиянами больше нет. Он рассказал, что следит за лыжными гонками, в которых российские спортсмены занимают лидирующие позиции.