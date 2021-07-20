Объявлена столица летних Олимпийских Игр-2032

Австралийский Брисбен станет столицей летних Олимпийских игр 2032 года. Об этом сообщает портал Inside the Games.

Такое решение было принято в ходе голосования на сессии Международного олимпийского комитета в Токио. На Игры-2032 также претендовали китайские города Чэнду и Чунцин, Доха, Будапешт, немецкий регион Рейн-Рур, а также Сеул совместно с Пхеньяном.

Это уже третий случай, когда летняя Олимпиада пройдёт в Австралии. В 1956 году Игры проводились в Мельбурне, в 2000 году — в Сиднее.

В 2024 году летние Олимпийские игры пройдут в Париже (Франция), в 2028 году — в Лос-Анджелесе (США).

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял новый девиз Олимпийских игр. Теперь он звучит: «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (на латыни — Citius, altius, fortius — communis).