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Объявлена новая дата велогонки «Тур де Франс»

14:07, 14 апреля 2020
Фото: Panoramic/Global Look Press

Многодневная велогонка мирового тура «Тур де Франс» пройдёт со 2 по 25 августа.

Также стало известно, что велогонка «Вуэльта Испании» пройдёт в сентябре, а «Джиро д'Италия» — в октябре, сообщает Marca.

При этом директор Corsa Rosa Мауро Вегни отметил, что велогонки не будут сокращены с трёх до двух недель.

Ранее были отменены велогонки мирового тура, среди которых «Тиррено — Адриатико» (Tirreno — Adriatico), «Милан — Сан-Ремо» «Страде Бьянке» и другие, писал NEWS.ru.

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