Объявлена новая дата велогонки «Тур де Франс»

Многодневная велогонка мирового тура «Тур де Франс» пройдёт со 2 по 25 августа.
Также стало известно, что велогонка «Вуэльта Испании» пройдёт в сентябре, а «Джиро д'Италия» — в октябре, сообщает Marca.
При этом директор Corsa Rosa Мауро Вегни отметил, что велогонки не будут сокращены с трёх до двух недель.
Ранее были отменены велогонки мирового тура, среди которых «Тиррено — Адриатико» (Tirreno — Adriatico), «Милан — Сан-Ремо» «Страде Бьянке» и другие, писал NEWS.ru.
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