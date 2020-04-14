Объявлена новая дата велогонки «Тур де Франс»

https://static.news.ru/photo/1be6dbb6-7e42-11ea-9937-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Многодневная велогонка мирового тура «Тур де Франс» пройдёт со 2 по 25 августа.

Также стало известно, что велогонка «Вуэльта Испании» пройдёт в сентябре, а «Джиро д'Италия» — в октябре, сообщает Marca.

При этом директор Corsa Rosa Мауро Вегни отметил, что велогонки не будут сокращены с трёх до двух недель.

Ранее были отменены велогонки мирового тура, среди которых «Тиррено — Адриатико» (Tirreno — Adriatico), «Милан — Сан-Ремо» «Страде Бьянке» и другие, писал NEWS.ru.