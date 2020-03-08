https://static.news.ru/photo/bdf97666-615a-11ea-a08f-fa163e074e61_660.jpg Светлана Миронова Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объявил состав женской команды на восьмой этап Кубка мира в финском Контиолахти.

На этап в Финляндию от России поедут Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Ирина Старых, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, передаёт ТАСС.

Этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти пройдёт с 12 по 15 марта.

Ранее NEWS.ru писал, что женская сборная Норвегии заняла первое место в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Второе место заняла сборная Франции, третье — немецкие биатлонистки. Россиянки финишировали пятыми. В составе национальной сборной выступали Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина и Кристина Резцова.