Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков объяснил своё эмоциональное высказывание «Утритесь, мрази», которое было опубликовано в Instagram после чемпионата Европы. Он отметили, что некоторые болельщики спровоцировали и заслужили такое обращение.

Вы обливали грязью девочек ТШТ (тренерский штаб Тутберидзе. — NEWS.ru), сам тренерский штаб, не стесняясь в выражениях, а теперь вас, видите ли, обидели, какие вы сразу стали нежные и правильные....