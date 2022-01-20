18+

Рубрики

Медиа

Архив

Другие

Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду

11:40, 20 января 2022
Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду Александра Трусова Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав сборной на Олимпийские игры. В составе команды числятся фигуристы Андрей Мозалёв, Анна Щербакова, Диана Дэвис и Глеб Смолкин, сообщается на сайте организации.

В женских соревнованиях сборную России будут представлять Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова. Запасные: Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

В мужских соревнованиях выступят Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Андрей Мозалёв. Запасные: Евгений Семененко и Пётр Гуменник.

В парном катании и танцах сборную представят победители и призёры чемпионата России.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Ранее сообщалось, что российские судьи не будут работать на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине. Таковы результаты жеребьёвки, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео