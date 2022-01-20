Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав сборной на Олимпийские игры. В составе команды числятся фигуристы Андрей Мозалёв, Анна Щербакова, Диана Дэвис и Глеб Смолкин, сообщается на сайте организации.
В женских соревнованиях сборную России будут представлять Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова. Запасные: Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.
В мужских соревнованиях выступят Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Андрей Мозалёв. Запасные: Евгений Семененко и Пётр Гуменник.
В парном катании и танцах сборную представят победители и призёры чемпионата России.
Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.
Ранее сообщалось, что российские судьи не будут работать на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине. Таковы результаты жеребьёвки, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).