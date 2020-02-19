https://static.news.ru/photo/28188d1e-5334-11ea-a1ed-fa163e074e61_660.jpg Матвей Елисеев Фото: firo Sportphoto/Jan Fromme/Global Look Press

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал стартовый лист участников масс-старта, который пройдёт на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце 23 февраля.

В гонке примут участие три российских биатлониста. Под первым номером на старт отправится Александр Логинов, под 13-м — Матвей Елисеев, а под 23-м — Никита Поршнев.

Мужской масс-старт станет последней гонкой чемпионата мира.

Ранее французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Лучшим из россиян стал Никита Поршнев, финишировав на 11-м месте. Евгений Гараничев занял 14-е место, Александр Логинов — 15-е, писал NEWS.ru.