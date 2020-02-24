Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом национальной команды для выступления на чемпионате Европы.
В состав мужской сборной вошли: Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов и Дмитрий Иванов, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР)
Женскую команду представят Кристина Резцова, Виктория Сливко, Анастасия Поршнева, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Екатерина Глазырина и Валерия Васнецова.
Медали будут разыграны в пяти дисциплинах: суперспринте, смешанной эстафете, сингл-миксте, спринте и гонке преследования.
Ранее NEWS.ru писал, что Международный союз биатлонистов (IBU) перенёс чемпионат Европы — 2020 из Эстонии в Белоруссию из-за плохой погоды. Турнир пройдёт в Раубичах с 26 февраля по 1 марта. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия обеспечит максимально комфортные условия для проведения турнира.
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