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Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал руководство Международной федерации биатлона (IBU) из-за ситуации, которая произошла на чемпионате мира с российским биатлонистом Александром Логиновым.

Случившееся с Логиновым в Италии — вина исполкома IBU и президента Далина. Если IBU не имеет никакого отношения к обыскам, тогда подайте в отставку и уйдите! Вы испортили праздник. Далину...