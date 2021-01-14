Объявлен состав сборной РФ на мужскую эстафету Кубка мира по биатлону

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Определён состав сборной России на мужскую эстафету в рамках этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Как сообщается, за Россию выступят Кирилл Стрельцов, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Турнир состоится 15 января. Начало — 16:30 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что заболевшими коронавирусом в сборной России по биатлону оказались тренер женской команды Николай Загурский и сервисмен Роман Виролайнен, следует из сообщения пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР).

Как отмечается, Загурский и Виролайнен получили положительные результаты тестов на COVID-19. У обоих болезнь протекает бессимптомно. Ожидается, что заболевшие проведут 10 дней на карантине. В связи с этим они пропустят следующий этап Кубка мира, который пройдёт 21–24 января в итальянском Антхольце.