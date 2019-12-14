Старший тренер сборной России по биатлону Сергей Белозёров объявил состав мужской команды на эстафету на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.
На первом этапе стартует Матвей Елисеев, вторым побежит Эдуард Латыпов, третьим — Дмитрий Малышко, а завершать гонку будет Александр Логинов, сообщил Белозёров в эфире телеканала «Матч ТВ».
Мужская эстафета в Хохфильцене пройдёт 15 декабря в 16:00 мск.
Ранее женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, писал ранее NEWS.ru. За российскую команду выступали Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт.
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