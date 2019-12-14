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Дебютантка эстафетных гонок на Кубке мира Кристина Резцова рассказала о переживаниях накануне эстафеты, ответственности за команду и расстройстве из-за неудач в Эстерсунде.

У меня не было сильных переживаний прямо до трясучки. Я знала, что нужно работать за команду, но я человек ответственный. Мне за себя не так обидно, как бывает за команду....