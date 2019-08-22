Фото: Pustovit Serhii/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Федерация гребного спорта России (ФГСР) объявила открытый конкурс на замещение должности главного тренера национальной сборной по академической гребле. На данный момент должность наставника команды занимает олимпийский чемпион 2004 года Николай Спинёв.

Согласно документам, которые публикует пресс-служба ФГСР, конкурсная комиссия выберет нового тренера 25 сентября, к работе должен приступить 1 октября. Возглавит комиссию олимпийский чемпион 2004 года, президент ФГСР Алексей Свирин.

25 августа в Оттенсхайме (Австрия) стартует предолимпийский чемпионата мира, где будут разыграны часть лицензий на Игры-2020 в Токио.

В прошлом году президиум Федерации гребного спорта России (ФГСР) признал неудовлетворительной работу главного тренера команды Николая Спинёва, писал News.ru.

 

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