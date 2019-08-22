Фото: Pustovit Serhii/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сборная России по бадминтону на проходящем в швейцарском Базеле чемпионате мира не смогла выйти в 1/8 финала в парном разряде (мужчины, женщины) и миксте.

Завершили своё выступление на стадии 1/16 финала пары: Владимир Иванов/Иван Созонов, Артём Серпионов/Владимир Никулов, Виталий Дуркин/Николай Укк, Ольга Морозова/Анастасия Акчурина и Екатерина Болотова/Алина Давлетова. В миксте на этой же стадии...