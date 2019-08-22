Федерация гребного спорта России (ФГСР) объявила открытый конкурс на замещение должности главного тренера национальной сборной по академической гребле. На данный момент должность наставника команды занимает олимпийский чемпион 2004 года Николай Спинёв.
Согласно
25 августа в Оттенсхайме (Австрия) стартует предолимпийский чемпионата мира, где будут разыграны часть лицензий на Игры-2020 в Токио.
В прошлом году президиум Федерации гребного спорта России (ФГСР) признал неудовлетворительной работу главного тренера команды Николая Спинёва, писал News.ru.