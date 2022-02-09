Обстановка по кайфу: наших фигуристов могут лишить золота из-за наркотиков

7 февраля российские фигуристы завоевали золото в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине, а уже в скором времени могут этой награды лишиться. Inside the Games сообщил, что у одного из победителей командного турнира выявили положительный допинг-тест. Причём некоторые источники заявляют, что виной всему наркотики. В случае подтверждения этой информации сборную России могут лишить золота. Рассказываем о грандиозном скандале и реакции на произошедшее.

Отложенная церемония

Первые тревожные звоночки начали появляться ещё до публикации в британском издании Inside the Games. Награждение призёров командного турнира должно было состоятся ещё 7 февраля, однако по непонятным причинам церемония была отложена на некоторое время. С комментарием на этот счёт выступил председатель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс. Он заявил, что церемония награждения перенесена из-за необходимости получения юридической консультации от международной федерации. Позже стало понятно, о какой консультации шла речь.

МОК совместно с Международным союзом конькобежцев (ISU) проводит совместное расследование по вопросу о подозрительном допинг-тесте у одного из победителей командного турнира по фигурному катанию. Имя и пол фигуриста не называются. Известно только то, что тест был сдан по прилёте в Пекин, говорится в британском издании.

Допинг или наркотики?

Примечательно то, что, возможно, проблема заключается вовсе не в допинге, а в наркотиках. В публикации Inside the Games написано, что сдан сомнительный тест на «drugs». То есть, проблема могла возникнуть не из-за допинга, а из-за наркотиков. Трактоваться эта формулировка может и так, и так.

С этой версией выступил в том числе и журналист «Матч ТВ». Сергей Лисин заявил, что ряд людей сообщили ему, что проблема в марихуане.

Реакция общественности

Естественно, эта информация шокировала всех. Уже высказаться по теме успели как официальные лица, так и многие тренеры.

Можете поставить свой последний доллар на то, что мы делаем всё, чтобы как можно быстрее разрешить эту ситуацию. В неё вовлечены атлеты, которые выиграли медали. Но, как вы понимаете, юридические нюансы иногда тянутся, — заявил глава пресс-службы МОК.

В то же время в ИСУ отметили, что они не владеют никакой информацией. Такой же была реакция у Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Ничего сказать вам толком не могу. Сомнительная допинг-проба? Я знаю только слухи, а ими я не оперирую. Никакой официальной информации нет, — сказал вице-президент ИСУ Александр Лакерник.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отказалась верить в случившееся.

Я не верю. Нет, я не верю. На нас пытаются оказывать давление? Конечно, — сказала Тарасова в разговоре c NEWS.ru.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, в свою очередь, считает, что это очередная попытка Запада скомпрометировать результаты российских спортсменов.

Их очень беспокоят блестящие выступления наших фигуристов. Есть попытка скомпрометировать наши результаты. Это не первая попытка. Я считаю эту публикацию подозрительной. Нужно вообще запретить делать подобные публикации, основанные на каких-то неофициальных предположениях, поскольку это оскорбляет спортсменов. Мы же не можем позволить себе писать такую гадость в отношении спортсменов из других стран. Спортсмены по большому счёту не виноваты. Ставить их под такой удар — это просто хамство, — сказал Милонов в разговоре c NEWS.ru.

А вот российский тренер Алексей Мишин беспокоится о возможных последствиях этой истории.

Если это на самом деле так, то это большие неприятности для всех нас. Я думаю, никто такой фигнёй не занимается, может, какая-то провокация, — сказал Мишин.

Собственно, а какие последствия могут быть?

Олимпиада в Пекине Liu Xu/Xinhua/Global Look Press

Какое наказание?

Вне зависимости от того, допинг это или марихуана, если информация подтвердится, то сборная России будет лишена золота в командном турнире. Но это, пожалуй, меньшее из зол.

Как мы помним, наша команда из-за допинговых скандалов выступает на Олимпийских играх в Пекине под баном. Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), мы два года на международных соревнованиях (Олимпиады, чемпионаты мира) должны выступать в нейтральном статусе: без флага, без гимна и т. д.

Будучи и без того ограниченными и прессуемыми со всех сторон, попасться снова на допинге было бы сродни катастрофе. Многие страны до сих пор убеждены, что Россия слишком легко отделалась после всех своих историй с допингом. Несколько дней назад норвежский журналист Ян Петтер Салтведт написал, что вся наша команда должна была смотреть пекинские Игры по телевизору. Представьте теперь, какой скандал поднимется, если информация подтвердится. И не важно, будет ли там допинг или марихуана, нас просто сожрут.

Возможно, даже вынесут какое-то более серьёзное наказание. Вообще дисквалификация команды за допинг возможна только после положительных тестов у двух и более участников (это прописано в статье 11 антидопингового кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA), но в нашем случае стоит ожидать любой реакции. И она будет совершенно заслуженной.