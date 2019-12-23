https://static.news.ru/photo/d519d6b2-2639-11ea-97eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcel Lorenz/www.imago-images.de/Global Look Press

Общий призовой фонд еврокубковых волейбольных турниров в 2020 году составит €5,322 миллиона.

Победители Лиги чемпионов получат по €500 тысяч, занявшие второе место — по €250 тысяч. Отмечается, что сумма выплат будет одинаковой для мужской и женской команд, сообщает пресс-служба Европейской конфедерации волейбола (CEV).

Победители Кубка CEV заработают по €80 тысяч, финалисты — по €60 тысяч. Четырём проигравшим в полуфинале командам будет выплачено по €15 тысяч.

Победители Кубка Вызова — 2020 получат по €50 тысяч, финалисты — по €30 тысяч. При этом проигравшие в полуфинале и четвертьфинале получат соответственно €15 тысяч и €10 тысяч.

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб выплатил своим футболистам все положенные деньги за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ), писал NEWS.ru.