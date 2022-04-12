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«Обращаются как с мусором»: Вик Уайлд поддержал фристайлистку Таталину

Сноубордист Уайлд поддержал Таталину в конфликте с Федерацией фристайла России
11:11, 12 апреля 2022
«Обращаются как с мусором»: Вик Уайлд поддержал фристайлистку Таталину Вик Уайлд Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Двукратный олимпийский чемпион, российский сноубордист Вик Уайлд заявил, что спортивные федерации РФ должны быть привлечены к ответственности, так как они обращаются с лучшими спортсменами как с мусором. Такой была его реакция на открытое письмо фристайлистки Анастасии Таталиной, в котором она заявила, что Федерация фристайла России не оказывала ей помощь при подготовке к Олимпиаде-2022 в Пекине, а старший тренер сборной забирал половину денег из её призовых.

Анастасия говорит правду. Я устал видеть, как с нашими лучшими спортсменами обращаются как с мусором. Спортивные федерации должны быть привлечены к ответственности, — написал Уайлд в своём Telegram-канале.

Ранее Федерация фристайла России отвергла обвинения Таталиной в вымогательстве одним из тренеров денег после победы спортсменки на чемпионате мира — 2021. В заявлении говорилось, что она оклеветала тренерский штаб, свою региональную спортивную школу, а также Минспорта России.

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