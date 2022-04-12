«Обращаются как с мусором»: Вик Уайлд поддержал фристайлистку Таталину

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Федерация фристайла России отвергла обвинения Анастасии Таталиной в вымогательстве денег после победы спортсменки на чемпионате мира — 2021. В заявлении, опубликованном на официальном сайте федерации, говорится, что она оклеветала тренерский штаб, свою региональную спортивную школу, а также Минспорта России.

Таталина в открытом письме оклеветала тренерский штаб, коллектив Федерации фристайла России, Министерство спорта России, Центр спортивной подготовки сборных команд России, свою региональную спортивную школу и региональных организаторов по проведению соревнований...