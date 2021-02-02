Обделённый «Ангел»: почему тренер из академии Плющенко скитается по каткам

Не так давно двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко показал роскошную тренировочную базу в Подмосковье, которую построили специально для учеников его академии. Однако так получилось, что заниматься в посёлке Горки-10 смогли не все. Отделение тренера Александра Волкова из академии «Ангелы Плющенко» так и не переехало на новую базу, и теперь он со своим подопечным Артёмом Ковалёвым вынужден готовиться к первенству России среди юниоров на льду ЦСКА. Как получилось, что наставник оказался без катка и скитается со своим учеником по академиям соперников? Неужели Плющенко не хватило возможности обеспечить равными условиями всех членов своей команды?

В начале сезона академия Плющенко занималась на катке на улице Лобачевского в Москве. Где-то с середины декабря «Ангелы» постепенно стали переезжать в подмосковные Горки на новую базу. Впрочем, переезд затронул не всех. Волков сразу дал понять, что он со своими учениками остаётся на улице Лобачевского, но с чем было связано такое решение, никто не объяснил. Возможно, группе этого тренера было удобнее заниматься на прежнем месте. В любом случае наставник не высказывал никаких возражений по поводу состояния катка ни до появления базы, ни после. Раз лёд соответствовал всем стандартам и удовлетворял тренерский штаб, то можно было остаться и на прежнем месте. Но не тут-то было.

Волкову вслед за остальными «Ангелами» пришлось в итоге съехать с катка на улице Лобачевского. Вместо того чтобы отправиться в Горки, тренер вместе с одним из самых перспективных парней из академии Плющенко осел в ЦСКА, чем дал повод закрасться неоднозначным мыслям в отношении сотрудничества с двукратным олимпийским чемпионом. Многие наверняка подумали: неужели их пути разошлись? Но Волков быстро всех успокоил: они с Плющенко продолжают работать вместе, а его перемещение с Ковалёвым в ЦСКА вместо Горок связано лишь с тем, что фигуристу было бы затруднительно добираться до новой базы. Предложение в любом случае от Плющенко поступало.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Что ж, получается, в таком случае все вопросы к двукратному олимпийскому чемпиону снимаются автоматически? Не совсем.

Причина, почему сорвался вариант с катком на улице Лобачевского, известна. На этот лёд перебралась школа «Юность Москвы». Но интересно другое: что помешало продлить арендное соглашение с катком, который вроде бы удовлетворял потребности Волкова? Почему нельзя было заблаговременно рассмотреть вариант с другим катком, когда стало понятно, что на их льду собирается тренироваться другая школа? Вряд ли Волков узнал о том, что необходимо будет съехать с улицы Лобачевского, в последний день. Так почему Плющенко не разобрался с этой ситуацией? Ему не хватило денег или времени?

И тут нам снова необходимо вернуться к новенькой базе Плющенко. О невероятных условиях этого тренировочного комплекса уже больше месяца разносится молва (немало усилий для этого приложило семейство Плющенко-Рудковских): тут тебе полностью обустроенные коттеджи под звёздных учеников и тренеров, большой каток в шаговой доступности, баня и в конце концов открытый доступ на каток для домашних питомцев. Очевидно, что все эти блага человечества стоили Плющенко больших денег. Поэтому волей-неволей, говоря о сорвавшемся арендном соглашении с катком на Лобачевского, в первую очередь натыкаешься на мысль, что могли возникнуть какие-то финансовые трудности.

Но если Плющенко может обеспечивать и вкладывать огромные деньги, чтобы удовлетворить все потребности новых звёздных учениц Александры Трусовой и Алёны Костороной, то что ему мешает выделить небольшой бюджет для других учеников (очень даже перспективных, кстати) и тренеров? Что ему мешает заранее определиться с местом для подготовки к соревнованиям? Это же ведь явно намного легче и дешевле, чем отстраивать новую базу. А может быть, дело вовсе не в бюджете?

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кажется, Плющенко сейчас немного нет дела до остальных членов своей команды. Его главная головная боль состоит из двух вещей:

как создать максимально комфортные условия для своих звёзд, чтобы у них даже в подкорке не появилась мысль уйти от него (согласитесь, фигуристки, которые без каких-либо проблем покинули Этери Тутберидзе, найдут в себе силы уйти и от Плющенко);

как утереть нос Тутберидзе.

Естественно, в пучине злободневных проблем всякие Ковалёвы и Волковы остаются на втором плане. Насколько такой подход справедлив и является ли такая работа олицетворением большой академии с большими амбициями, — вопрос, ответ на который хотелось бы получить от самого Плющенко (NEWS.ru пытался связаться с Евгением).

Как бы там ни было, плоды «внимательного» отношения ко всем «Ангелам» видны уже сейчас. За два месяца академию покинули две ученицы: сначала ушла Екатерина Рябова, затем — Станислава Константинова. Обе они выступали под руководством Александра Волкова, обе, уходя, сослались на организационные моменты и сложные тренировочные условия. Совпадение? Не думаем.

Кто в таком случае даёт гарантию, что следующим недовольным не станет Ковалёв или даже сам Волков? Согласитесь, это не самое приятное занятие скитаться по каткам Москвы в преддверии важного старта. И если один раз Волков сможет с пониманием отнестись к ситуации, то в следующий всё может обернуться более серьёзными последствиями.

Если Плющенко всё ещё заинтересован в том, чтобы сохранить качественные кадры, то ему следует вспомнить, что его академия не ограничится только бывшими ученицами Тутберидзе.