Обделили коттеджем: почему от Плющенко ушла фигуристка Константинова

Кажется, Евгений Плющенко решил соответствовать Этери Тутберидзе во всех показателях. В академии двукратного олимпийского чемпиона наметилась текучка. Только за последний месяц из «Ангелов» ушли две достаточно сильные фигуристки. Вслед за Екатериной Рябой прекратила своё сотрудничество с академией Плющенко Станислава Константинова. Почему она решила уйти из «Ангелов»? Неужели на решение повлияли Александра Трусова и Алёна Косторная?

Внушительный спад

Станислава Константинова уходила в феврале 2020 года от Валентины Чеботарёвой с желанием реанимировать свою карьеру. После весьма удачного сезона-2018/2019 (возможно лучшего в карьере), когда фигуристка заняла четвёртое место на чемпионате Европы, четвёртое место на чемпионате России (её опередило юниорское трио Щербакова, Косторная, Трусова) и по спортивному принципу отобралась на чемпионат мира, казалось, что дела фигуристки наконец начали идти в гору. Но всё оборвалось также быстро, как и началось.

Уже в следующем сезоне у фигуристки наметился спад. 11 место на двух этапах Гран-при и 13 строчка на чемпионате России в Красноярске — не тот результат, на который она рассчитывала. Поэтому Константинова решилась на серьёзный шаг — на смену наставника. И выбор пал на молодую академию Плющенко (академия была открыта в 2017 году — прим. NEWS.ru).

Многих тогда удивило решение Станиславы. Суть претензии к переходу Константиновой была абсолютна идентична тем разговорам, что и по сей день витают вокруг трансферов Трусовой и Косторной. Что может дать неопытный тренер фигуристке, которая нацелена на спортивный результат? Особенно возрастной и проблемной фигуристке.

Впрочем, в итоге с Константиновой был связан напрямую совсем не Плющенко. Весь тренировочный процесс фигуристки курировал Александр Волков. А первые итоги их совместной работы удалось лицезреть только на старте нового сезона.

И, знаете, первое впечатление сложилось очень даже приятное. На втором этапе Кубка России в Москве фигуристка выдала очень качественный прокат в коротком номере (возможно, это был один из лучших её прокатов за последние несколько лет), который, впрочем, судьи не оценили, поставив ей довольно средние баллы. Но раз уверенный старт был положен, то была надежда и в последующих прокатах, что мы увидим Станиславу такой же конкурентоспособной. Не случилось. Предпоследнее место (худший результат в карьере) на чемпионате России показало, что никакого прогресса-то и не случилось.

Станислава Константинова Сергей Булкин/NEWS.ru

Итоги турнира в Челябинске совершенно точно подвели фигуристку к мысли о том, что что-то идёт не так. Акцент на не лучшие результаты делает и шестикратная чемпионка России Мария Бутырская.

Скорее всего, её перестали устраивать результаты. Если человек уходит в любом виде спорта, значит его что-то не устраивает. Он до конца не доволен и будет стараться искать какие-то другие пути для достижения своей цели. Стася Константинова взрослая девочка, классно катается. Наверняка у неё есть какие-то амбиции. А время-то идёт, надо что-то предпринимать. Женское фигурное катание — молодой вид спорта. Зачем стоять на месте, когда можно попробовать какой-то другой путь, — сказала Бутырская в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Впрочем, результаты далеко не единственная причина разрыва отношений с «Ангелами».

Условия для избранных

Говоря о причинах ухода от Плющенко, фигуристка отметила, что условия работы перестали быть комфортными для неё. Более детально ситуацию обрисовал уже бывший личный тренер Александр Волков. Он признался, что у них на катке стало меньше льда (времени для ледовых тренировок — прим. NEWS.ru). Это и могло стать важной причиной её ухода. Но только ли время на тренировки могло смущать фигуристку?

Бесспорно, между Волковым и Константиновой могли возникнуть недопонимания, противоречия в отношении выстраивания тренировочного процесса, о которых они предпочли умолчать. Такое возможно. Но есть ещё одно обстоятельство, которое уж слишком сильно лежит на поверхности, чтобы о нём не сказать.

Александр Волков и Станислава Константинова Максим Богодвид/РИА Новости

С переходом Александры Трусовой и Алёны Косторной к Плющенко жизнь в академии переменилась на все сто процентов. Счастливый тренер пылинки сдувает с новых звёзд своей группы. Спонсоры — только им, переезд на новый каток в Подмосковье — для них (Волков со своей группой продолжает заниматься на стадионе на улице Лобачевского в Москве), президентские номера — им, коттеджи — тоже.

Константинова, Рябова и остальные фигуристы академии, скорее всего, отдают себе отчёт в том, что они так или иначе уступают в статусе бывшим ученицам Этери Тутберидзе. Но в рамках работы в стенах одной академии, и с учётом того, что все они трудятся на результат, который в перспективе должен вывести академию Плющенко на новый уровень, им бы наверняка хотелось чуть больше внимания от основного босса. Однако на данном этапе он слишком сильно увлечён своими звездочками, чтобы замечать, что происходит вокруг.

А зря. Тенденция в «Ангелах» наметилась не самая благоприятная. Плющенко действительно следует немного задуматься, возможно, в какой-тот степени умерить свой пыл, пока не стало совсем поздно. Мало того, что со временем количество недовольных, обиженных фигуристов может увеличиться, что приведёт к ещё большему оттоку спортсменов из академии, так не за горами и тот день, когда Косторной и Трусовой, приученным получать всё на золотом блюдце, одних деревянных коттеджей окажется недостаточно. И раз они смогли уйти от Тутберидзе, то Плющенко забудут, даже глазом не моргнув.