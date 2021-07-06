Ну хоть не враг народа: как Губерниев стал угрожать нацбезопасности Украины

Чемпионат Европы — 2020 по футболу получается какой-то суперудивительный. Сначала лидер сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время первого матча группового этапа против Финляндии (0:1). Оказалось, что у игрока остановилось сердце. Затем правительство Венгрии 15 июня приняло закон, который направлен на борьбу с пропагандой гомосексуализма среди несовершеннолетних. Это разозлило Евросоюз и, в частности, Германию. Немцы перед заключительным матчем группы F хотели подсветить арену в радужные цвета, выразив несогласие с политикой венгров. И казалось, что вишенкой на торте станет вылет из борьбы за чемпионство всех фаворитов Евро. Но тут в игру вступил спортивный журналист Дмитрий Губерниев.

Телекомментатор стал лицом, которое угрожает национальной безопасности Украины. Пришлось несколько раз протереть глаза, ущипнуть руку, чтобы убедиться — это не шутка.

В чёрном списке Министерства культуры Украины уже 204 человека. Этот документ был опубликован в 2015 году и с тех пор обновляется с какой-то невероятной скоростью. И Губерниев стал первым представителем спорта в данном перечне. Можно было просто посмеяться, но сил на это уже нет. Помимо журналиста туда входит, например, Михаил Боярский, актёр и болельщик петербургского «Зенита», или певица Валерия. Ну и режиссёр Олег Джураев, который в 2016 году снял документальный фильм об украинских военных. Ладно, бог с ними, с деятелями искусств. Но журналист?..

Губерниев отличается остротой языка и резкими комментариями. До последних футбольных событий он в прямом эфире ругал украинского биатлониста Дмитрия Пидручного за то, что тот пожаловался, что на этапе в Финляндии много пьяных русских. Это было в марте 2017 года после спринта на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Бежалось очень тяжело. Не совсем люблю этот стадион, здесь не чувствуется атмосфера кубка мира, людей мало. В основном русские, пьяные! Хотя трасса здесь хорошо подготовлена, много снега, — заявил спортсмен.

Ольга Бузова buzova86/instagram.com

А уже в декабре того же года он поссорился с Владимиром Брынзаком, президентом Федерации биатлона Украины, которому задал такой же вопрос про коньяк, как и Бузовой. Ситуация была следующая: Брынзак отреагировал на заявление информатора Григория Родченкова о том, что российские спортивные чиновники хотели испортить допинг-пробу Виты Семеренко на Олимпиаде-2014 в Сочи. На это неожиданно отреагировал Губерниев.

Хочется ответить Брынзаку цитатой из произведения великой Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон» в переводе Лилианны Лунгиной.

«Карлсон спрашивает у фрекен Бок:

— Скажи, а ты перестала пить коньяк по утрам?

— Нет!

— Жаль. Пьянство к добру не приводит!»

Зачем же, Володя?! — сказал российский журналист.

Впоследствии они, конечно, помирились. Но даже за то, что Дмитрий назвал президента федерации «алкоголиком», реакции со стороны соседнего государства не поступило.

Кстати, ещё же конфликт с певицей, произошедший совсем недавно, связанный с этой же цитатой. В общем, казусов хватает.

Но вехой всего этого стал комментарий журналиста на странице своего Telegram-канала, где он написал, что тренер сборной Украины Андрей Шевченко и защитник Александр Зинченко общаются с представителями прессы на русском языке.

Русский язык — творец украинского футбольного успеха, — пошутил Губерниев.

Это было написано после выхода национальной команды в четвертьфинал европейского турнира. И очень задело соседнее государство. Именно после этого его и посчитали угрозой нацбезопасности.

Дмитрий Губерниев Сергей Булкин/NEWS.ru

Забавно. Ведь сам Губерниев утверждает, что поддерживает украинский спорт последние десятилетия, а именно «украинский биатлон, украинские лыжи, украинские прыжки в воду, украинское синхронное плавание».

Может, это за то, что я обращал внимание на то, что Андрей Шевченко и футболисты сборной Украины говорят по-русски и именно русский язык объединял команду, которая очень неплохо выступила на чемпионате Европы. Ну так вот, Министерство бескультурья украинского, есть такая поговорка: «Дуракам закон не писан. Если писан, так расписан». Я не сомневаюсь, вспомните решение по Филиппу Киркорову, что братский украинский народ, влюблённый в мои репортажи, замечательные болельщики Украины, которые мне пишут, смотрят мои репортажи, сделают всё, чтобы ваше тупорылое, идиотское, смешное решение было отменено, — написал Губерниев.

Пока, конечно, решение никто не отменил. Да и отменят ли? Но пока выглядит всё это очень смешно. Хорошо, что ещё не врагом народа назвали. А то могли бы.