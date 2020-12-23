Новый лидер: почему Валиева расправится с Трусовой на чемпионате России

До начала женских соревнований на главном турнире по фигурному катанию этого сезона осталось два дня. Несмотря на большое количество сильнейших фигуристок, которых мы увидим на чемпионате России в Челябинске, основная борьба развернётся между Камилой Валиевой из группы Тутберидзе и Александрой Трусовой, выступающей под руководством Евгения Плющенко. Кто из них ближе к победе на чемпионате России, рассказывает NEWS.ru.

Техника Трусовой — не показатель

Ни для кого не секрет, что в техническом отношении Трусовой нет равных. Она является единственной фигуристкой в мире, обладающей всеми четверными прыжками, однако это звание не делает её безоговорочным лидером. Почему? На то есть несколько причин.

Во-первых, Трусова далеко не самая стабильная фигуристка. На одних соревнованиях она может выдать произвольную с тремя чисто исполненными четверными прыжками, как это было на четвёртом этапе Кубка России, а уже через две недели в том же номере завалить все прыжки категории ультра-си (и не только). Однако не стоит думать, что этот навык фигуристка приобрела у нового тренера. Ещё в прошлом году Трусова грешила с частыми падениями — за весь сезон фигуристка ни разу не исполнила чисто произвольную программу.

Во-вторых, в фигурном катании призовые места определяют не только четверные прыжки, которыми, к слову, владеет не одна Трусова. Ученицы Тутберидзе Анна Щербакова и Камила Валиева также на постоянной основе выполняют элементы ультра-си. Но так как постпневмонийное состояние Щербаковой (переболела пневмонией в период Гран-при) вряд ли позволит ей тягаться с Трусовой, сосредоточим внимание на Валиевой и её четверных.

В арсенале 14-летней фигуристки только два четверных тулупа. В сравнении с бесконечным набором Трусовой — это капля в море. Но последний старт на пятом этапе Кубка России показал, что четверные тулупы Камилы (один в каскаде, второй — сольный) находятся в хорошем состоянии, а главное — Валиева готова за них бороться.

Сомнения на сей счёт были на старте сезона, когда фигуристка в дебютных для себя соревнованиях среди взрослых сорвала сольный тулуп и допустила помарки в ряде других прыжков в произвольной программе. К счастью, Валиева не относится к группе фигуристок, которые могут на постоянной основе срывать прыжки, ей удалось достаточно быстро реабилитироваться за первый неудачный старт. Последнее появление Валиевой на соревнованиях в начале декабря позволило убедиться в том, что спортсменка находится в отличной форме. Ей по силам выполнить оба четверных тулупа без ошибок. Как минимум вероятность того, что она справится со своими двумя четверными лучше, чем Трусова с тремя-четырьмя-пятью, намного выше.

Но не одни четверные прыжки будут играть важную роль в противостоянии Валиевой и Трусовой. Обе фигуристки в этом сезоне активно тренируют тройной аксель. Правда, несмотря на то что Трусова начала внедрять аксель в три с половиной оборота намного раньше (в этом сезоне Русская Ракета выполняла его на всех соревнованиях), особенный триксель Валиевой (делает его с поднятыми руками), премьера которого состоялась только в начале декабря, выглядит намного увереннее. Если 14-летняя фигуристка исполнит чисто тройной аксель в короткой программе, а также два четверных тулупа в произвольной, то Трусова будет бессильна.

Бесконечное множество четверных — не показатель. Они не спасали Трусову в прошлом сезоне (проигрывала своим соперницам с более слабым контентом) и вряд ли помогут сейчас.

Сила компонентов

Камила Валиева Владимир Песня/РИА Новости

Хоть Валиева способна на хорошем уровне выполнять элементы ультра-си, но сильная её сторона заключается в другом — в компонентах. Стройные и изящные вращения, воздушное катание, чуткая интерпретация образов (в этом сезоне особенно хороша в короткой программе) — то, в чём Валиева превосходит многих лидеров женского фигурного катания. На обоих этапах Кубка России фигуристка получала высокие баллы за компоненты, а её вращения оценивались на максимальный четвёртый уровень.

Трусова в этом отношении полная противоположность Валиевой. Конечно, будет несправедливо не отметить, что в этом сезоне Русская Ракета и её новый тренерский штаб делают акцент на компонентную составляющую программ. И плоды этой работы уже потихоньку прощупываются — на четвёртом этапе Кубка России фигуристка впервые в карьере получила максимальный четвёртый уровень за дорожку шагов и скольжения. Впрочем, это был единичный случай. Пока до мастерства и стабильности Валиевой в компонентной части Трусовой ещё очень далеко.

Эмоциональная устойчивость

На таких больших соревнованиях, как чемпионат России, не последнюю роль играет и психологический фактор. Очень многое будет зависеть от того, в каком эмоциональном состоянии подойдёт спортсмен к старту, каким будет его настрой, справится ли он с волнением.

Как мы отметили выше, отличительной чертой фигуристки Трусовой является её нестабильность. Не последнюю роль в этом отношении играет неумение спортсменки настраиваться на большие состязания, а точнее, на больших соперниц. Когда речь касается соревнований, в которых на первое место претендуют сразу несколько сильных фигуристок, Трусова не может собраться. Прошлый сезон является важным тому подтверждением.

Нынешний чемпионат России в эмоциональном плане грозится стать ещё большим испытанием для Трусовой. От неё будут ждать реабилитации после мощного фиаско на Гран-при России, в связи с чем давление и внимание к фигуристке возрастёт в разы. С этим дополнительным грузом ответственности Трусова просто-напросто может не справиться.

Нельзя сказать, что Валиева будет избавлена от лишнего давления. Мало того, что этот сезон является дебютным для 14-летней фигуристки во взрослых соревнованиях, так ещё от неё уже сейчас ждут каких-то заоблачных результатов. Абстрагироваться от всех этих ожиданий непросто, но, в отличие от Трусовой, Валиева не деморализована провальным прокатом — она подходит к ЧР после почти идеального выступления на последнем этапе Кубка России.

Победа на чемпионате России гарантирует Валиевой звание первой фигуристки в группе Тутберидзе. Ради этого можно отбросить в сторону все волнения и выдать максимум.