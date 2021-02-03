Новые реалии: кто из фигуристов останется в плюсе из-за новых правил

Самая радостная новость в фигурном катании последних недель связана с сохранением чемпионата мира. Это единственный большой международный старт, который Международному союзу конькобежцев (ISU) удалось оставить в этом соревновательном году. Однако не стоит ожидать от главного турнира сезона былой мощи. Мало того, что ЧМ пройдёт без зрителей, так ещё для некоторых участников будет организован допуск по видео. В чём суть нововведения, коснётся ли это правило российских спортсменов и корректен ли подобный формат для попадания на чемпионат мира, разбирается NEWS.ru.

Прежде спортсмены отбирались на большие международные состязания посредством участия в чемпионате страны. По итогам внутреннего турнира формировалась почти окончательная заявка на чемпионаты Европы и мира. Но этот сезон, как мы знаем, особенный. Большое количество турниров под эгидой ISU было отменено. В связи с этим Союз решил прибегнуть к исключительным мерам. Только в этом сезоне, только на чемпионат мира 2021 года фигуристы могут постараться пробиться, отправив видео своего выступления в ISU. Впрочем, это правило распространяется не на всех спортсменов.

В первую очередь от отбора по видеоформату избавлены члены сборной России, чему есть важная причина. Связано это с тем, что нововведение рассчитано только на фигуристов, не сумевших набрать необходимый технический минимум к чемпионату мира, который нужно преодолеть, чтобы попасть на турнир. Рассчитывая этот показатель, представители Международного союза конькобежцев учитывают результаты не только за действующий сезон, но и за два предыдущих.

У любого спортсмена должен быть технический минимум. Его можно было набрать на официальных соревнованиях ISU, которых в этом сезоне не было, они были отменены. Наши внутренние соревнования и соревнования ISU никак не перекликаются, — объяснил NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

Наши фигуристы, претендующие на чемпионат мира, этот минимум преодолели. Единственное, что сейчас их может беспокоить, — это отбор на главный старт. Как мы помним, на ЧМ уже получили путёвки победители страны — Анна Щербакова, Михаил Коляда, спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов и танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин. Остальная же заявка, скорее всего, будет оформляться по итогам финала Кубка России, который пройдёт в конце февраля. Поэтому права российских фигуристов подобным решением ISU на первый взгляд никак не ущемляется. Но это только на первый взгляд.

Евгения Тарасова, Владимир Морозов Сергей Булкин/NEWS.ru

В этой истории важно понять, насколько вообще является справедливым и правильным такой подход. С одной стороны, есть понимание, что фигуристы оказались в таком положении по независящим от себя причинам. И желание ISU воссоздать более-менее равные условия для всех в столь непростой ситуации кажется гуманным и обоснованным. Такого мнения придерживаются большинство экспертов, в том числе и Траньков.

Это решение вызвано пандемией коронавируса. Не могут же все подряд приехать на чемпионат мира. Для этого была создана специальная сетка отбора, технического минимума. Так как международные турниры невозможно было проводить в этом сезоне, приняли такое решение, — сказал Траньков.

Но есть и обратная сторона медали. Одни спортсмены (возьмём, к примеру, наших) на протяжении нескольких сезонов «рубились» на различных международных стартах, пытаясь набрать необходимый технический минимум, в то время как другим достаточно будет просто отправить два ролика (короткая и произвольная программа), чтобы на тех же условиях пробиться на ЧМ. Также вызывает обеспокоенность прозрачность подобного онлайн-формата. Кто будет следить за тем, чтобы ролики отправлялись с первых дублей, как избежать склеек и прочего мухлежа?

Впрочем, о последнем пункте в ISU позаботились. Чтобы миновать сильных огрехов в техническом отношении, фигуристов обязали снимать видео в режиме онлайн. Да и сами материалы перед тем, как попадут в руки судей, скорее всего, будут отсмотрены специальной технической комиссией (не той, что обычно бывает на соревнованиях), которая должна будет исключить фактор склеек и других технических хитростей.

Сложнее определить грань между справедливостью и её отсутствием в споре между теми фигуристами, кто несколько сезонов трудился для попадания на чемпионат мира, и теми, кому для этого оказалось достаточно отправить ролик.

В первую очередь несправедлив сезон, из-за которого в неравном положении оказались все спортсмены. Но тут уж ничего не поделаешь — так сложились обстоятельства. Конечно, нашим фигуристам (и тем, которые отобрались, и тем, которым это ещё предстоит сделать) было непросто отстаивать своё право на участие в чемпионате мира. Но вы представьте, каково было и каково будет спортсменам, которые почти весь сезон находились без соревновательной практики. Поверьте, им не повезло значительно больше.

Самое главное во всей этой ситуации — это то, что чемпионат мира удалось сохранить. А как на него будут допускаться соперники россиян — это уже второстепенные вещи. Ни онлайн-допуск, ни какие-либо иные факторы не должны повлияют на нашу сборную. Не тот уровень.