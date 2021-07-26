Новые медали в стрельбе и женская гимнастика: за чем следить во вторник

После сверхэмоционального понедельника нужно немного перевести дух, но времени на это не так уж много. Уже рано утром во вторник российские спортсмены снова будут бороться за олимпийские медали самого высокого качества. Всего разыграно будет 22 комплекта наград. Сейчас расскажем, за чем имеет смысл последить завтра, 27 июля.

Плавание

По традиции день начнётся с бассейна. Первыми на финальные заплывы выйдут мужчины на дистанции 200 метров вольным стилем. Там в финале выступит россиянин Мартин Малютин. Начало заплывов — в районе 4:40 утра по Москве.

Следом выйдут девушки на дистанции 100 метров брассом. Россию представят Юлия Ефимова и Евгения Чикунова. Если говорить о шансах на медали, то они есть. Не будем вводить вас в заблуждение и говорить, что они высокие, но по 20% у Малютина и Ефимофой точно наберётся.

Стрельба

После пловцов внимание можно переключать на стрелков. В пять утра начнётся финал в пневматическом пистолете с 10 метров, микст. За российскую команду выступят две пары: Виталина Бацарашкина — Артем Черноусов и Маргарита Черноусова — Антон Аристархов. У первых есть отличные шансы даже на золото.

Как мы помним, Бацарашкина на этой Олимпиаде уже завоёвывала награду высшей пробы. Она стала для России на первой на Играх. Мы об этой 24-летней девушки написали отдельный текст.

А после микста в пистолете будет ещё микст в пневматической винтовке. Там в финале российские участники следующие: Юлия Каримова — Сергей Каменский, Анастасия Галашина — Владимир Масленников. Пожелаем удачи и им.

Дзюдо

В этом виде спорта у России в понедельник два финалиста: Дарья Давыдова (до 63кг) и Алан Хубецов (до 81 кг). Шансы на медали, пусть и не очевидные, имеются у обоих.

Фехтование

Здесь, после великого понедельника - золото Софьи Поздняковой и серебро Софьи Великой в саблях, - будет затишье. Но соревнования продолжаются. Во вторник пройдут командные схватки на шпагах среди женщин. Российская сборная, которую представят Айзанат Муртазаева, Виолетта Колобова и Юлия Личагина, сразится с командой Италии. Начало — в 12:30 по Москве.

Спортивная гимнастика

А вот и гвоздь программы! После того, что сотворили российские мужчины: Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин взяли первое золото в многоборье с 1996 года — девушкам будет непросто. Но у них тоже прекрасная команда и тоже есть шансы на медали.

За золото придётся бороться с американками с могучей Симоной Байлз. Ох, как же это будет непросто! Наших спортсменок зовут так: Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова и Лилия Ахаимова. За них завтра, начиная с 13:35 по московскому времени будут болеть миллионы.

Ангелина Мельникова instagram.com/gelyamelnikova

Теннис

Олимпийский турнир набирает обороты и в этом виде спорта. Во вторник свои матчи второго круга проведут Карен Хачанов и Аслан Карацев. Первый сыграет с австралийцем Джеймсом Даквортом, второй — с французом Жереми Шарди. Обоим будет непросто, но особенно Аслану. Оба, тем не менее, должны побеждать.

На пути Анастасии Павлюченковой в четвертьфинал стоит испанка Сара Соррибес Тормо. Здесь тоже матч полностью на ракетке у россиянки.