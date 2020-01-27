Очередной этап в Поклюке закончился бесславно для сборной России. Единственной спортсменкой в женской команде, сумевшей попасть в десятку лучших, стала Ирина Старых, которая готовилась отдельно от национальной сборной. Лидер команды Светлана Миронова за все январские этапы не смогла подняться выше 19-го места, а её фирменная скорость внезапно исчезла. Впрочем, это не первая подопечная Виталия Норицына, которая после стремительного взлёта уходит в крутое пике. NEWS.ru подробно разбирает работу наставника с самыми талантливыми спортсменками национальной сборной.

Свой парень или умелый манипулятор?

На моей памяти, а это более 13 лет работы около биатлона ещё не было тренера, которого подопечные хвалили бы так, как Норицына. Девушки в нём просто не чают души. Виталия Викторовича многие спортсменки публично хвалят за понимание, индивидуальный подход, умение выслушать и подобрать нужные слова. Делают это они зимою и осенью, летом и весной, а особенно в то время, когда над наставником сгущаются тучи. В это межсезонье самым показательным стал комментарий Ларисы Куклиной, которая именно при Норицыне закрепилась в национальной сборной.

Вы спросите, как нам удалось выдержать такую нагрузку и справиться с сумасшедшим давлением? Все просто! У нас самый лучший Тренер! Это Тренер с большой буквы. Профессионал в каждом аспекте. И за это мы его любим, ценим и на 100 процентов доверяем. Спасибо Вам, Виталий Викторович, за терпение, выдержку и веру в нас! — написала Куклина в Instagram.

Подобными комментариями в своё время отмечались Виктория Сливко и Светлана Миронова, Наталья Гербулова и Татьяна Акимова, но эмоциональное восприятие — это одно, а результат на табло — совсем другое. За четыре года работы в национальной команде, а до этого Норицын трудился в сборной Московской области и юниорской сборной России, где о его успехах мало что известно, благодарные ученицы «лучшего тренера» не завоевали на главных стартах ни одной награды (работавшую много лет отдельно от команды Екатерину Юрлову нужно вынесли за скобки), а по итогам сезона никто из них не попал даже в топ-15.

Как правило, карьера каждой из спортсменок развивается по схожему сценарию — резкий подъём в начале сотрудничества, а затем стремительный спад и вылет из команды. Однако в России всегда хватало перспективных биатлонисток, а потому на место неудачных подопытных быстро приходят другие. Впрочем, находятся и такие спортсменки, которые со временем понимают, что работа с Норицыным им не подошла.

У Норицына психологически все очень «лайтово». Все это, конечно, замечательно, но он не тренер. Я не знаю, какой университет или колледж он закончил, но все его знания очень поверхностные. Он выучил какие-то фразы о лактате, быстрых и медленных мышцах и тому подобном, но в функционировании организма он не разбирается. И я не вижу, чтобы он привел кого-то к выдающимся результатам, — рассказывала бывшая биатлонистка сборной России Ольга Якушова в интервью «Спорт-Экспрессу» .

Статистика подтверждает её выводы. Итогом работы с Норицыным — потеря семи спортсменок национальной сборной, находящихся в самом расцвете сил или в возрасте роста — целая команда и весьма боеспособная. Разберём подробно каждую из них.

Ольга Подчуфарова

Начала работу с Норицыным в сезоне 2016/17 в качестве 16-го номера мирового рейтинга. Лучшим месяцем стал декабрь, когда она дважды занимала 13-е место в личных гонках и отобралась на чемпионат мира в Хохфильцене, который стал для неё последним стартом в сезоне. После завоевания бронзовой награды в смешанной эстафете стала 26-й в индивидуальной гонке и завалила женскую эстафету, завершив сезон. Через год национальную команду возглавил Сергей Коновалов, а олимпийский сезон Ольга завершила уже в декабре. Впрочем, есть мнение, что её падение началось ещё до прихода Норицына в команду из-за перетренированности при предыдущем тренерском штабе.

На самом деле не так много людей, с которыми хотелось бы продолжать работать. Вне конкуренции для меня в этом отношении Виталий Норицын и Павел Ланцов. То, как они умели выстроить отношения в команде, дорогого стоит, — говорила Подчуфарова в интервью РИА «Новости» после приостановки карьеры.

Татьяна Акимова

Самый яркий успех и в то же время самый чёткий провал Норицына-тренера. В бытность их совместной работы в сезоне 2016-17 у наставника выстроились со спортсменкой столь же доверительные отношения, как и сейчас с Мироновой. Акимова также имела лучший в команде скоростной потенциал, а потому желание тренера сделать ставку именно на неё поначалу приносило плоды. Вершиной успеха стало вхождение Татьяны в топ-10 по итогам декабря-2016 и её первая и последняя в карьере победа на этапе Кубка мира в Нове-Место. К чемпионату мира в Хохфильцене у Акимовой наметился спад, а потому она не смогла реализовать себя в личных гонках в Австрии, а затем провалила и предолимпийскую неделю в Пхёнчхане. В олимпийском сезоне спад результатов спортсменки продолжился, а во время Олимпиады она выступила с резкой критикой в адрес тренерского штаба, который, по её словам, не уделял ей должного внимания. После этого она ушла в декретный отпуск и больше не выступала на соревнованиях.

Татьяна Акимова Ulrik Pedersen/Global Look Press

Она летала на Военные игры в Сочи, и эти соревнования ее подкосили. Но не поехать она не могла, поскольку является военнослужащей. Если исключить этот момент, все остальное было только положительным. Но мне не удалось полностью реализовать с Акимовой все задуманное, у нее огромный резерв. Сезон ушел на то, чтобы она узнала меня как тренера, а я ее как спортсменку, — прокомментировал работу с Акимовой Норицын в интервью «Спорт-Экспрессу» .

Ольга Якушова

Многократная победительница первенства мира — первая спортсменка, которая не побоялась открыто критиковать методы работы Норицына. В его команду в 2016 она попала как победитель и призёр гонок на Кубке IBU, но после работы с Норицыным не смогла закрепиться и в резервной команде, а в 2017 году, как и Подчуфарова объявила о завершении карьеры, чтобы через два года вернуться в спорт.

Не удивлена, что большинство девчонок говорят о Норицыне только хорошие слова. В прошлом году, когда я тренировалась у него, поначалу все тоже очень нравилось. Он хочет быть для девчонок другом. Разрешает попозже приехать на сбор, всегда входит в положение, выслушивает, не напрягает постоянными собраниями, — объяснила спортсменка хорошие отзывы о Норицыне в интервью «Спорт-Экспресс» .

Виктория Сливко

Работа с экс-чемпионкой мира среди девушек и одним из самых талантливых снайперов российского биатлона у Норицына делится на два этапа. В сезоне 2016/17 она, работая с Норицыным, впервые пробилась на этапы Кубка мира, поэтому вместе с Акимовой в конце сезона выступила против отставки тренера. Свой лучший сезон она провела год назад, когда готовилась в резервной команде с Андреем Падиным, стала обладательницей Кубка IBU, а на финальном этапе Кубка мира в Норвегии пробилась в тридцатку лучших. Неудивительно, что весной 2019 Виктория резко высказалась после увольнения Падина, с которым и сейчас сохраняет хорошие отношения. Подготовка к этому сезону в группе Норицына оказалась полностью провалена. Сливко не смогла выступить из-за плохого самочувствия на отборе в Тюмени, затем провалила старт сезона в Эстерсунде, после чего была вынуждена работать самостоятельно по своим планам на сборе в Обертиллиахе, что помогло ей спасти сезон. После успешного выступления на «Ижевской винтовке» Сливко хорошо проявила себя на Кубке IBU и отобралась на чемпионат Европы.

В этом сезоне я полюбила тренироваться одна. Спасибо, тренеру Андрею Падину. Я желаю каждому спортсмену найти своего тренера. Поверьте, очень важно быть на одной волне с тренером. И у вас и у тренера должны гореть глаза, каждый должен отдаваться своему делу полностью, — написала Сливко в Instagram.

Ульяна Кайшева

Сезон 2017/18 некогда главная надежда российского биатлона закончила двумя попаданиями в десятку лучших в Холменколлене. Эти результаты и по сей день остаются лучшими в её карьере. Через год после работы с Норицыным Ульяна из одного из лидеров команды превратилась в слабое звено и по итогам декабрьских стартов выбыла из сборной, а на чемпионате мира запомнилась 60-м местом в индивидуальной гонке. Падение продолжилось уже в новом сезоне, когда Кайшева не смогла пробиться в состав команды даже на Кубок IBU и чемпионат Европы. Норицын объяснил провал «неадекватной реакцией её организма на полученную нагрузку», хотя ранее тренер заявлял, что считает делом чести вернуть Кайшеву в сборную и обязательно этого добьётся.

Нельзя сказать, что я с ней как-то не так отработал, да и изменений в подготовке было не так много. Но в дальнейшем я вижу свою вину в том, что не смог справиться с проблемами, с которыми мы столкнулись. Не хочу углубляться в эту тему, потому что она остро воспринимается, но это мой стопроцентный «минус». Думаю, мы разберемся и все будет хорошо. На будущий год Ульяна на сто процентов будет в команде, — приводит слова Норицына Sportbox.ru.

Евгения Павлова

Лучший новичок прошлого сезона очень приветствовала переход от жёсткого тренера и сторонника дисциплины Падина к «комфортному» Норицыну, а предыдущего наставника обвинила в своих многочисленных болезнях в ходе сезона. Однако и в нынешнее межсезонье Павлова не выполнила всей работы из-за проблем со здоровьем, и её результаты покатились вниз. Если за счёт падинской предсезонки её хватило хотя бы на уверенный старт сезона и два достойных этапа из трёх за месяц, то в этом году Евгения не отобралась даже на Кубок IBU. Попав туда ввиду болезни подруги по команде, она выиграла «на свежачка» одну гонку, после чего получила вызов в эстафету на Кубок мира. Минутный проигрыш на первом этапе подвёл черту под провальной подготовкой к сезону в команде Норицына.

Валерия Васнецова

Ситуация чемпионки мира среди юниорок во многом схожа с Павловой. В прошлом году она прошла предсезонную подготовку под руководством Падина, после чего отобралась на Кубок мира, однако вместо обещанных выборочных стартов ещё юниорке дали бежать всю программу после чего уже к концу декабря она заметно просела. Дальнейшие выступления на Кубке мира в январе и на североамериканских этапах окончательно похоронили сезон для талантливой спортсменки, которая и на юниорском уровне не смогла себя проявить. К новому сезону Валерия тренировалась уже под единым началом Норицына, но не попала на международные соревнования, да и на российских первую победу одержала лишь в конце января.

По Лере — также в подготовке были сбои и тут тоже занимались восстановлением. То есть она не форсирована в этом сезоне. Посмотрим, как будет, — рассказал Норицын в эфире «Матч ТВ».

Светлана Миронова — ?

В минувшее межсезонье этой самой скоростной и самой талантливой спортсменке Норицын уделял наибольшее внимание. Ставку на неё делал и руководитель СБР Владимир Драчёв, досрочно провозгласивший Светлану лидером команды и большой надеждой. За счёт форсирования формы в начале сезона она попала на подиум в спринте в любимом Хохфильцене и закрепилась в десятке сильнейших, но дальше форма и результаты Мироновой поехали под гору. На январских этапах Кубка мира она хоть и осталась самой быстрой в команде, но на мировом уровне не входит даже в десятку лучших на лыжне и проигрывает лидерам по минуте. Потеря уверенности в своих силах тут же отразилась на стрельбе.

Провалы на рубеже оставили её за пределами 60 сильнейших в двух стартах подряд, да и в заключительной январской гонке она финишировала в конце второго десятка в гонке из 30 участниц. Вопрос реанимирования Мироновой — серьёзная проблема для тренерского штаба, но способен ли решить её Виталий Норицын, допускавший и ранее подобные проколы с талантливыми спортсменками или решительную корректировку в работу команды внесёт новый босс Валерий Польховский.