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Норвежскую лыжницу эвакуировали на вертолёте после падения на Кубке мира

14:19, 28 февраля 2021 10
Кайсу Викофф Ли Кайсу Викофф Ли Фото: instagram.com/kajsalie

Горнолыжницу из Норвегии Кайсу Викофф Ли пришлось эвакуировать на вертолёте после неудачного падения.

22-летняя Викхофф Ли принимала участие в супергигантском слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Валь-ди-Фасса (Италия). Во время заезда она упала и влетела в защитную сетку. Спортсменка кричала от боли после падения. Гонку прервали, пока на место не прибыл вертолёт и не забрал девушку.

Норвежка занимает 13-е место в общем зачёте Кубка мира.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесии «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов погиб из-за схода снежной лавины. Инцидент произошёл на горнолыжной трассе в посёлке Домбай на горе Мусса-Ачитара 18 января около 13:30. Под лавину попали два пункта горнолыжного снаряжения, было повреждено кафе. Спортивный функционер стал единственной жертвой, хотя изначально предполагалось, что под снежным завалом могли оказаться до 12 человек.

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