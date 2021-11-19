Норвежский лыжник Крюгер попал в больницу после нападения собак

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Симен Хегстад Крюгер стал жертвой нападения собак во время пробежки в Осло. По информации VG, спортсмен был доставлен в больницу в отделение неотложной помощи. Сам он позднее признался, что животные бежали вместе с ним, после чего внезапно набросились.

Я был на пробежке в Нордмарке, потом появились две маленькие собачки, сперва они просто бегали и играли, а потом стали кусаться. Они внезапно напали на меня. Я не боялся, не кричал — скорее, был удивлён. Но у меня не было шансов. Их же было двое. Было немного больно, — сказал Крюгер.

Как рассказал известный лыжник, в больнице ему сделали прививку от столбняка и прописали курс антибиотиков для минимизации риска заражения.

28-летний Крюгер является обладателем двух золотых и одной серебряной медалей Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. Норвежский спортсмен занял первое место в скиатлоне 15 + 15 километров и эстафете 4 × 10 километров, а также стал вторым в забеге на 15 километров свободным стилем.

На чемпионатах мира Крюгер завоевал три награды — две серебряные и одну бронзовую. Также на его счету значатся три победы на этапах Кубка мира.

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