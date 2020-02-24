https://static.news.ru/photo/f964875c-56e9-11ea-995b-fa163e074e61_660.jpg Ветле Шостад Кристиансен Фото: nordphoto/Mauelshagen/imago-images.de/Global Look Press

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен прокомментировал ситуацию с россияниным Александром Логиновым, который подвергся обыскам перед эстафетой на чемпионате мира в Италии.

Он отметил, что Логинов уже отбыл свою дисквалификацию, и теперь всем нужно двигаться дальше.

Я слышал об этом обыске, как я понял, причина была в аккредитации его тренера. Если причина обыска действительно в этом, то это очень, очень глупо. Он переживает, а нам всем нужно помнить, что это человек, человек по имени Александр Логинов. Сейчас у него не лучшие времена, мне его правда жаль, — цитирует Кристиансена журнал «Лыжный спорт».

Ранее NEWS.ru писал, что рано утром 22 февраля итальянская полиция устроила обыски в номерах российских биатлонистов. Позже посольство Италии в России сообщило, что сотрудники правопорядка никаких улик не нашли. После этого полиция приезжала к Логинову второй раз, поздно ночью, накануне масс-старта. В результате этого Логинов решил отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира в Италии.