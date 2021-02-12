Норвежский биатлонист потребовал более сурового наказания для россиян

https://static.news.ru/photo/888b3ffc-6eae-11eb-9cbc-96000091f725_660.jpg Йоханнес Бё Фото: JON OLAV NESVOLD/Global Look Press

Запрет для российских спортсменов выступать под флагом своей страны не является достаточно суровым наказанием. Такое мнение высказал норвежский биатлонист Йоханнес Бё.

Русские получили незначительное наказание. Тут требуются более суровые меры, — цитирует биатлониста издание Dagbladet.

Он предложил сократить количество стартовых мест для российской сборной на международных турнирах по биатлону.

Ранее Международный союз биатлонистов запретил российским спортсменам публиковать на личных страницах в соцсетях гимн, герб, флаг и другие государственные символы России во время чемпионата мира по биатлону. За нарушение запрета представителям сборной РФ может быть вынесено предупреждение.

Российских журналистов это правило не касается, так как представители СМИ не попадают под санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA). При этом журналисты не смогут передавать спортсменам госсимволы, поэтому финишировать с флагом биатлонистам не удастся в любом случае.

Чемпионат мира проходит в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля, на турнире разыграют 12 комплектов наград.

В декабре 2020 года после рассмотрения в Спортивном арбитражном суде вступили в силу санкции WADA в отношении России. Спортсмены из РФ в течение двух лет не смогут использовать государственные символы на международных соревнованиях. На ЧМ по биатлону сборная выступит как команда Союза биатлонистов России, при этом можно будет использовать только английскую аббревиатуру для названия национальной федерации — RBU. Вместо триколора на форме спортсменов будет флаг с монохромным логотипом СБР, писал NEWS.ru.