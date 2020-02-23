Норвежский биатлонист Йоханнес Бё отказался отвечать на вопросы, касающиеся россиянина Александра Логинова.
Никаких комментариев, извините, — сказал Бё корреспонденту NEWS.ru.
Рано утром 22 февраля итальянская полиция устроила обыски в номерах российских биатлонистов. Позже посольство Италии в России сообщило, что сотрудники правопорядка никаких улик не нашли. После этого полиция приезжала к Логинову второй раз поздно ночью накануне масс-старта. Биатлонист отказался бежать гонку, писал NEWS.ru.
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