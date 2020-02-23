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Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, что будет делать после обысков в его номере и изъятия личных вещей на чемпионате мира в Италии.

Он подчеркнул, что не будет пытаться вернуть телефон и ноутбук. Для начала никто сейчас не даст мне ответ, как долго мои вещи будут находиться в полиции. Поэтому я хочу как...