Норвежские биатлонисты заняли весь пьедестал в Оберхофе

https://static.news.ru/photo/2dbb0110-51bd-11eb-8b62-fa163e074e61_660.jpg Йоханнес Бё Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Трое норвежских биатлонистов братья Бё и Стурла Лэгрейд заняли весь пьедестал в мужском спринте на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе.

Лидер общего зачёта Кубка мира Йоханнес Бё одержал вторую победу в этом сезоне, несмотря на промах, с результатом 25.12,0 минуты. 10,8 секунды на финише ему уступил занявший второе место старший брат Тарьей, стрелявший чисто. Третьим также без промахов стал открытие этого сезона 23-летний норвежец Стурла Лэгрейд, проигравший лидеру 21,6 секунды.

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший 11-е место (1 промах, +1.00,6). 16-м финишировал Матвей Елисеев (1 промах, +1.13,4). Лидер сборной России Александр Логинов показал 19-й результат (1 промах, +1.21,1).

Как сообщал NEWS.ru, российская биатлонистка Евгения Павлова, благодаря чистой стрельбе, показала шестой результат в спринте на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе.