https://static.news.ru/photo/79ff2ff6-346d-11ea-80f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: JOHANNA LUNDBERG via imago-images.de/Global Look Press

Женская сборная Норвегии заняла первое место в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Норвежки Сюннёве Сулемдаль, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд и Тириль Экхофф преодолели дистанцию за 1 час 14 минут 11,6 секунды, воспользовавшись 11 дополнительными патронами. Второе место заняли шведки Эльвира Эберг, Линн Перссон, Мона Брорссон и Ханна Эберг (+21,1; 0+10). Бронзовые медали завоевала сборная Франции в составе Жулии Симон, Анаис Бескон, Селии Эмонье и Жюстин Брезы (+33,1; 0+12).

Сборная России финишировала на седьмом месте (+2.20,7; 0+14). В составе российской команды выступали Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова и Лариса Куклина. Для россиянок это худший результат в сезоне.

Ранее тренерский штаб сборной России внёс изменения в состав мужской команды в эстафетной гонке на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Вместо Матвея Елисеева на третьем этапе побежит Никита Поршнев, писал NEWS.ru.