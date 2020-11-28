Норвежская лыжница победила на Кубке мира в Финляндии

https://static.news.ru/photo/d41dabb4-316c-11eb-8070-fa163e074e61_660.jpg Тереза Йохеуг Фото: Emmi Korhonen via www.imago-images.de/Global Look Press

Норвежская лыжница Тереза Йохеуг победила в индивидуальной гонке классическим стилем на 10 километров на этапе Кубка мира. Соревнования проходят в Рука (Финляндия).

Йoхеуг стала первой со временем 25 минут 1,4 секунды. Второе место заняла шведка Фрида Карлссон (+21,8 секунды), третье — её соотечественница Эббa Андерссон (+26,0).

Россиянка Татьяна Сoрина стала четвёртой (+26,1 секунды). Наталья Непряевa заняла пятое место (+30,3), Юлия Ступaк — 26-е (+1.33,8), Яна Кирпиченко — 28-е (+1.35,7), Алиса Жамбaлова — 32-е (+1.43,6), Хриcтина Мацoкина — 41-е (+2.05,1). Екатерина Смирнова — 46-е (+2.20,4).

Как писал NEWS.ru, российских спортсменов из национальной сборной по биатлону не стали отстранять от участия в Кубке мира из-за случаев заражения COVID-19 в команде.

Первый этап соревнований пропустят только спортсмены Антон Бабиков и Евгений Гараничев, у которых тесты на коронавирус показали положительный результат, передаёт Союз биатлонистов России.