Норвежская лыжница победила на Кубке мира в Финляндии

Норвежская лыжница Тереза Йохеуг победила в индивидуальной гонке классическим стилем на 10 километров на этапе Кубка мира. Соревнования проходят в Рука (Финляндия).
Йoхеуг стала первой со временем 25 минут 1,4 секунды. Второе место заняла шведка Фрида Карлссон (+21,8 секунды), третье — её соотечественница Эббa Андерссон (+26,0).
Россиянка Татьяна Сoрина стала четвёртой (+26,1 секунды). Наталья Непряевa заняла пятое место (+30,3), Юлия Ступaк — 26-е (+1.33,8), Яна Кирпиченко — 28-е (+1.35,7), Алиса Жамбaлова — 32-е (+1.43,6), Хриcтина Мацoкина — 41-е (+2.05,1). Екатерина Смирнова — 46-е (+2.20,4).
Как писал NEWS.ru, российских спортсменов из национальной сборной по биатлону не стали отстранять от участия в Кубке мира из-за случаев заражения COVID-19 в команде.
Первый этап соревнований пропустят только спортсмены Антон Бабиков и Евгений Гараничев, у которых тесты на коронавирус показали положительный результат, передаёт Союз биатлонистов России.