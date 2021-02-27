Норвежская лыжница Йохауг выиграла скиатлон на ЧМ

https://static.news.ru/photo/09e4ea02-78f1-11eb-8d58-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Норвежская спортсменка Тереза Йохауг заняла первое место в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта.

Второе место заняла шведка Фрида Карлссон, а третье — её соотечественница Эбба Андерссон.

Состязания проходят в германском Оберстдорфе. Они завершатся 7 марта, передаёт ТАСС.

Ранее российский лыжник Александр Большунов остался без медали в спринте классическим стилем на чемпионате мира. Спортсмен финишировал на четвёртом месте (плюс 5,92 секунды). Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию за 3 минуты 1,3 секунды. Вторым и третьим стали его соотечественники Эрик Валнес (плюс 0,66 секунды) и Ховард Сулос Таугбель (плюс 0,8 секунды).

Ещё один представитель РФ Сергей Устюгов пришёл пятым (+17,41). Глеб Ретивых (РФ) не смог пробиться в финал, остановившись в одной второй, Александр Терентьев (РФ) закончил бороться за награды 1/4. Клебо стал первым лыжником в истории, защитившим звание чемпиона мира в спринте, а сборная Норвегии стала первой командой, занявшей весь пьедестал в спринте на ЧМ.

В женском спринте золото завоевала Йонна Сундлинг (Швеция), россиянки не пробились даже в полуфинал. В 1/4 борьбу закончили Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Христина Мацокина, писал NEWS.ru.