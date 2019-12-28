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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв отметил, что биатлонистки Ульяна Кайшева и Виктория Сливко имеют шансы на попадание в состав национальной сборной на Кубок IBU.

Виктория два раза вторая — есть все шансы попасть на Кубок IBU, у Ульяны тоже. Уверенность, надёжная стрельба — как раз таких надёжных спортсменок нам отчасти не хватает в эстафетных...