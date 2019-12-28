Норвежка Тереза Йохауг выиграла гонку с общего старта свободным стилем на первом этапе многодневной лыжной гонки «Тур де Ски», который проходит в Швейцарии.
Йохауг преодолела дистанцию 11 км за 28 минут 12,1 секунды. Второе место заняла её соотечественница Хейди Венг (+12,3), третье — Эбба Андерссон из Швеции (+12,9). Лучшая из россиянок Наталья Непряева заняла шестое место (+40,1).
Ранее российская спортсменка Наталья Непряева завоевала бронзовую медаль в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке, писал NEWS.ru.
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