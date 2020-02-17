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Я попытаюсь и сделаю всё, что от меня зависит, чтобы на следующий сезон выйти на соревнования и радовать своими прокатами, — сказала Загитова в японском документальном фильме.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова заявила, что планирует вернуться к соревнованиям в следующем сезоне. Я попытаюсь и сделаю всё, что от меня зависит, чтобы на следующий сезон...