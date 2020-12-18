Норвежки заняли весь пьедестал на Кубке мира по биатлону

https://static.news.ru/photo/d57c8c56-4142-11eb-8b23-fa163e074e61_660.jpg Ингрид Тандревольд Фото: vk.com/norways_biathletes

Норвежские биатлонистки заняли все места на пьедестале четвёртого этапа Кубка мира в Хохфильцене в спринтерской гонке. Победу с одним промахом одержала Тирилль Экхофф с результатом 19.38,0.

Второй результат показала с чистой стрельбой и отставанием в 7,6 секунды её соотечественница Ингрид Тандревольд. Замкнула тройку лучших лидер общего зачёта Кубка мира Марте Улсбу-Рёйселлан (1 промах, +24,6). Лучшей из россиянок стала Евгения Павлова, с чистой стрельбой показавшая 18-й результат. Юниорка Анастасия Гореева с одним промахом стала 24-й.

Сборная России по биатлону обновила антирекорд, завершив 34-ю гонку подряд в Кубке мира без медалей. Более того, пока ни одна спортсменка в женской сборной России не гарантировала себе участия в воскресном масс-старте. В случае если российские биатлонистки не примут участия в гонке, где стартуют 30 лучших спортсменок, это будет первым таким случаем в истории российского биатлона.

Как писал NEWS.ru, норвежское трио биатлонистов — Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Дале и Йоханнес Бё — заняли все призовые места в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.