Победительница эстафетной гонки в составе сборной Норвегии Тириль Экхофф рассказала, какие опасности представляет для спортсменов трасса на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Сегодня было солнце, и это даже удивило меня. Трасса действительно не в лучшем состоянии, но я жду с нетерпением, когда мы переедем в места, где нет проблем со снегом. К сожалению, глобальное потепление сильно влияет на соревнования по биатлону, — рассказала Экхофф NEWS.ru.
Также биатлонистка отметила, что решение организаторов отменить опасный спуск было верным, так как спортсменки могли получить тяжёлые травмы из-за падений.
Как сообщал NEWS.ru, российский биатлонист Эдуард Латыпов объяснил, почему не смог побороться за медаль эстафеты.
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