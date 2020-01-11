https://static.news.ru/photo/353ca2a0-3499-11ea-b828-fa163e074e61_660.jpg Тириль Экхофф Фото: Christian Einecke/www.imago-images.de/Global Look Press

Победительница эстафетной гонки в составе сборной Норвегии Тириль Экхофф рассказала, какие опасности представляет для спортсменов трасса на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Сегодня было солнце, и это даже удивило меня. Трасса действительно не в лучшем состоянии, но я жду с нетерпением, когда мы переедем в места, где нет проблем со снегом. К сожалению, глобальное потепление сильно влияет на соревнования по биатлону, — рассказала Экхофф NEWS.ru.

Также биатлонистка отметила, что решение организаторов отменить опасный спуск было верным, так как спортсменки могли получить тяжёлые травмы из-за падений.

Как сообщал NEWS.ru, российский биатлонист Эдуард Латыпов объяснил, почему не смог побороться за медаль эстафеты.