Норвежка Экхофф выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону

https://static.news.ru/photo/ea0abd60-6e0a-11eb-a3f9-96000091f725_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency

Норвежская биатлонистка Тирилль Экхоф с чистой стрельбой одержала победу на чемпионате мира по биатлону. Российские биатлонистки не смогли пробиться даже в десятку лучших.

Экхофф показала третий результат по скорости на лыжне и безупречно отработала огневые рубежи, показав результат 21.18,7. Победа позволила норвежке возглавить общий зачёт Кубка мира. Второе место заняла француженка Анаис Шевалье (1 промах, +12,0 секунды). Обладательницей бронзовой награды неожиданно стала белоруска Анна Сола (0 промахов, +14,4 секунды).

Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич, занявшая 19-е место (1 промах, +). Светлана Миронова не попала в 60 лучших и не примет участия в гонке преследования.

Как писал NEWS.ru, шведский биатлонист Мартин Понсилуома одержал победу в спринте на чемпионате мира в Поклюке. Лучшим среди россиян стал Эдуард Латыпов, занявший десятое место.