Норвежец Кристофф выиграл первый этап «Тур де Франс»

https://static.news.ru/photo/3852af5e-ea1d-11ea-ad72-fa163e074e61_660.jpg Александер Кристофф Фото: David Stockman/Keystone Press Agency/Global Look Press

29 августа стартовала веломногодневка «Тур де Франс». Гонщики стартовали и финишировали в Ницце, проехав маршрут в 156 км.

Победителем этапа стал норвежец Александер Кристофф, представляющий UAE-Team Emirates. Его время — 3.46,23. На втором месте оказался датчанин Мадс Педерсен из Trek-Segafredo. Третьим к финишу пришёл Кес Бол из Нидерландов (команда Sunweb).

Как писал NEWS.ru, старт «Тур де Франс» в 2020 году прошёл в условиях, когда Ницца, как и почти весь юг Франции, находится в «красной зоне» по уровню распространения коронавируса. В связи с этим церемония, обычно собирающая десятки тысяч зрителей, прошла в присутствии лишь сотни человек — представителей команд, местных и центральных властей. Площадь Массена была строго изолирована, зрители не смогли попасть даже на близлежащие улочки.

Ограничения введены в стране по всем маршрутам велогонки: зрителям предписано носить защитные маски, а также категорически запрещено приближаться к спортсменам, прикасаться к ним, пытаться сфотографироваться или взять автограф.