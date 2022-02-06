Норвежец Клебо выругался после провала в скиатлоне на Олимпиаде

Трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо занял 28-е место в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Он проиграл россиянину Александру Большунову, занявшему первое место, почти девять минут. После гонки норвежец описал свой результат фразой «это полная жопа», сообщает NRK.

Это полная жопа, — бросил Клебо, проходя мимо журналистов.

Российский лыжник прошёл дистанцию в скиатлоне (15 + 15 км) за один час и 16 минут (девять секунд). Вторым стал другой россиянин, Денис Спицов. Тройку замкнул финн Йиво Нисканен.

Ранее сообщалось, что Большунов сломал пьедестал во время награждения на Олимпийских играх в Пекине. Видео доступно в Telegram-канале комментатора Дмитрия Губерниева.