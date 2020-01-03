Норвежец Симен Хегстад Крюгер выиграл масс-старт в гору на заключительном этапе многодневной лыжной гонки «Тур де Ски», который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Крюгер преодолел 10 км за 30 минут 55,8 секунды. Вторым на финиш пришёл Ян Томас Йенссен (+6,3), третье место занял
Сьюр Рёте (+13,9).
Россиянин Александр Большунов занял четвёртое место, отстав от победителя на 22,5 секунды. Денис Спицов финишировал пятым (+26,2), Сергей Устюгов — шестым (+34,9).
Ранее норвежка Тереза Йохауг выиграла масс-старт в гору на заключительном этапе многодневной лыжной гонки «Тур де Ски», который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме, писал NEWS.ru.
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