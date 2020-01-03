Фото: MATHIAS BERGELD via imago-images.de/Global Look Press

Призёр Олимпийских игр хореограф Илья Авербух рассказал, сколько профессиональные фигуристы зарабатывают за участие в ледовых шоу.

Мы давно работаем в рублёвой зоне. Средний гонорар спортсмена где-то 150–​200 тысяч рублей за один выход, — цитирует Авербуха Sport24. Ранее NEWS.ru писал, что российская фигуристка Елизавета Туктамышева проведёт своё...