Норвежцы выиграли смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону

https://static.news.ru/photo/853b8ea8-6bb4-11eb-b7bb-96000091f725_660.jpg Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Сборная Норвегии в составе Стурлы Лэгрейда, Йоханнеса Бё, Тириль Экхофф и Марте Улсбу-Рёйселлан одержала победу в смешанной эстафете на проходящем в Поклюке чемпионате мира. Сборная России заняла девятое место.

Победители, представленные исключительно первыми и вторыми номерами мирового рейтинга, использовали 11 дополнительных патронов, что не помешало им лидировать почти всю гонку. Второе место занял австрийский квартет, использовавший всего два дополнительных патрона. В поединке за бронзу Ханна Эберг из Швеции обошла на финише украинку Елену Пидгрушную.

Сборная России, выступавшая в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой, заняла лишь девятое место, так как на третьем этапе Миронова зашла на два штрафных круга.

Как писал NEWS.ru, тренер мужской сборной Австрии по биатлону, известный по работе в сборной России с 2016 по 2018 год, немецкий специалист Рикко Гросс заболел коронавирусом на чемпионате мира в Поклюке.