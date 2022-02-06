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Норвежцы подадут протест на победу Большунова из-за брошенных палок

Норвежцы решили опротестовать победу Большунова на Олимпиаде
12:46, 06 февраля 2022
Норвежцы подадут протест на победу Большунова из-за брошенных палок Александр Большунов Фото: Deng Hua/XinHua/Global Look Press
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Сборная Норвегии решила подать протест на российского лыжника Александра Большунова после того, как тот выиграл золотые медали в скиатлоне на Олимпиаде-2022 Пекине, сообщает РЕН ТВ.

Причиной протеста стало то, что Большунов во время смены лыж бросил свою палку в зоне замены норвежца Йоханнеса Клебо. 

Видео с этим эпизодом было опубликовано в Telegram-канале «ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК». 

За это нарушение может последовать дисквалификация. 

Большунов победил в скиатлоне с отрывом в одну минуту 11 секунд, несмотря на то что упал на спуске на первом круге. Российский лыжник прошёл дистанцию (15 + 15 км) за один час и 16 минут (девять секунд). Вторым стал другой россиянин, Денис Спицов. Тройку замкнул финн Йиво Нисканен.

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