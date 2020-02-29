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Два чемпионата мира по шахматам пройдут в России в 2021 году. Такое решение было принято на заседании конгресса Международной федерации шахмат.

С 2 по 14 октября в Москве состоится чемпионат мира среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет, а с 17 по 30 ноября в Сочи пройдёт чемпионат...