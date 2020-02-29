https://static.news.ru/photo/a574887e-5b15-11ea-9e67-fa163e074e61_660.jpgВиталий НорицынФото: Александр Вильф/РИА Новости
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал, что спокойно воспринял заявление главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва об увольнении после окончания сезона.
Сам себе удивляюсь, но отнёсся спокойно. У нас впереди три этапа, я честно буду выполнять работу. Потом дождемся разбора полетов, а дальше как решится, так решится. В какой-то степени все это подкашивает, но я не брошу команду, — цитирует Норицына Sports.ru.
Ранее NEWS.ru писал о том, что шведская биатлонистка Элизабет Хёгберг одержала победу в спринтерской гонке на чемпионате Европы, который проходит в Белоруссии. Победительница преодолела дистанцию 7,5 км за 22 минуты 29,6 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Второе место заняла норвежка Ида Льен (+14,4; 0), третьей стала белоруска Ирина Кривко (+15,9; 1). Лучшая из россиянок Кристина Резцова финишировала на четвёртом месте.