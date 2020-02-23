https://static.news.ru/photo/58ad71b6-5644-11ea-b580-fa163e074e61_660.jpg Виталий Норицын Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о будущем старшего тренера женской национальной сборной Виталия Норицына.

Практически нулевая [вероятность, что Норицын продолжит работу]. Он точно доработает до конца сезона, потом отчитается на тренерском совете в Ханты-Мансийске, после чего будет принято решение. По Гурьеву возможны различные варианты, — сказал Драчёв журналистам.

Ранее NEWS.ru писал о том, что норвежка Марте Рёйселанд заняла первое место в гонке с общего старта на чемпионате мира в Италии. Серебряную медаль завоевала итальянка Доротея Вирер, третьей стала шведка Ханна Эберг. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт, которая в день гонки отмечает свой 35-й день рождения, финишировала шестой.