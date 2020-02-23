Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о будущем старшего тренера женской национальной сборной Виталия Норицына.
Практически нулевая [вероятность, что Норицын продолжит работу]. Он точно доработает до конца сезона, потом отчитается на тренерском совете в Ханты-Мансийске, после чего будет принято решение. По Гурьеву возможны различные варианты, — сказал Драчёв журналистам.
Ранее NEWS.ru писал о том, что норвежка Марте Рёйселанд заняла первое место в гонке с общего старта на чемпионате мира в Италии. Серебряную медаль завоевала итальянка Доротея Вирер, третьей стала шведка Ханна Эберг. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт, которая в день гонки отмечает свой 35-й день рождения, финишировала шестой.
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