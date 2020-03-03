https://static.news.ru/photo/ea475f08-5d6d-11ea-b1e3-fa163e074e61_660.jpg Максим Агапитов Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил, что нет никаких причин, чтобы отменять чемпионат Европы в Москве из-за коронавируса.

В нашей стране коронавирус пока не считается эпидемией, поэтому будут приниматься стандартные меры. Никакой угрозы отмены чемпионата Европы в настоящее время не существует, все запланированные соревнования в России пока проводятся, — сказал Агапитов ТАСС.

Чемпионат Европы должен пройти в Москве 2-12 апреля

Ранее СМИ сообщали, что в мэрии Москвы разработали несколько сценариев действий по предупреждению завоза и распространения коронавируса в городе. В плане А говорится об отмене всех международных спортивных мероприятий, проводимых в Москве, с 28 февраля до особого указания. В плане Б есть пункт, который запрещает проведение спортивных мероприятий, а также предполагает закрытие спортивных стадионов, писал NEWS.ru.