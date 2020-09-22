NEWS.ru стал генеральным информационным партнёром регбийного клуба «Фили»

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Старейший регбийный клуб страны «Фили» (Москва) и федеральный информационный портал NEWS.ru заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения NEWS.ru присваивается статус генерального информационного партнёра.

На первом этапе РК «Фили» провёл ребрендинг своих социальных сетей с указанием информационного партнёра, а также разместит логотипы издания на домашнем стадионе клуба в Москве. Второй этап подразумевает нанесение логотипа информационного партнёра на игровую форму игроков, тренерского штаба и персонала команды. Со своей стороны, NEWS.ru будет освещать выступление клуба в чемпионате страны и деятельность детско-юношеской школы, а также популяризировать регби с помощью «Фили» на территории России.

Современное функционирование любой спортивной организации не представляется перспективным без работы в инфо-пространстве. И сотрудничество с NEWS.ru для нас является огромным подспорьем в работе по возрождению клуба. Наши ветераны, пять раз приводившие «Фили» к золоту Чемпионата СССР, заложили фундамент, который, несмотря ни на что, позволяет с уверенностью смотреть в будущее. При поддержке Федерации регби России, наших партнёров и при нашей грамотной работе мы вернём былую славу на наш родной стадион «Фили», — заявил генеральный директор «Фили» Иван Лыско.

В свою очередь главный редактор NEWS.ru Мусейб Алекперов выразил признательность руководству клуба за доверие.

«Фили» не просто старейший клуб страны, но и самый титулованный клуб Москвы, обретающий вторую молодость и идущий по пути возрождения. Цель у них одна — выйти в высший дивизион чемпионата России и нам приятно, что для достижения своей цели руководство клуба обратило внимание именно на наше молодое издание с большими амбициями. К тому же регби — это самый что ни на есть мужской вид спорта, который закаляет характер и силу воли. Сила воли и мужество есть у игроков «Фили», а информационная сила и возможности — у NEWS.ru, — сказал Алекперов.

Руководитель отдела «Спорт» Григорий Ениколопов назвал партнёрство с «Фили» большой ответственностью для сотрудников редакции.

Для нас радостно влиться в мир регби и познать его изнутри, с одной стороны, но с другой — это большая ответственность быть частью старейшего клуба. Корреспонденты NEWS.ru, являющиеся профессионалами своего дела, приложат все усилия, чтобы с помощью «Фили» донести до общественности всю прелесть одного из самых зрелищных и прекрасных видов спорта, — сказал он.

«Фили» — один из старейших и титулованных регбийных клубов страны. Основан в 1967 году. До этого команда называлась «Дружба» (1961–1963), «Крылья Советов» (1963–1966). Чемпионы СССР (1970, 1972, 1973, 1974, 1975 гг.), обладатели Кубка СССР (1977 г.), серебряные призёры Чемпионатов СССР (1968, 1978, 1979, 1983 гг.), бронзовые призёры Чемпионатов СССР и России (1977, 1986, 1993 гг.). Выступает в чемпионате Федеральной Регбийной Лиги, дивизион «Центр».