Невероятные гандболистки и очередное золото борцов: итоги дня на Олимпиаде

Новый день на Олимпиаде в Токио подарил женской сборной России по гандболу второй подряд финал на Играх, а борец-вольник Заурбек Сидаков принёс команде золото. Не обошлось и без допингового скандала. NEWS.ru подводит итоги олимпийского дня.

Под веществами

Какая же Олимпиада без допинга? Слава богу, обошлось без россиян, которые, более того, оказались в этой ситуации пострадавшими. 32-летняя волейболистка женской сборной Бразилии Тандара Алвес Кайшета была поймана на допинге. Положительный тест был сдан 7 июля, а о каком конкретно веществе идёт речь — не уточняется, и очень жаль. Допинг в волейболе — суперредкая вещь, было бы интересно узнать, что решила употребить Кайшета для улучшения результатов.

Пострадавшими россияне оказались потому, что именно наша женская команда проиграла в 1/4 финала олимпийского турнира бразильянкам и осталась без медалей. Каншета, хоть и не была примой сборной Бразилии, участие в том матче принимала. На её счету шесть набранных очков, две подачи и 19 атак, 32% из которых оказались успешными.

К сожалению, россиянкам не придётся возвращаться в Токио и переигрывать матч. По правилам, основанием для такого решения являются положительные тесты у нескольких членов команды. Это логично, ведь наказывать всю сборную из-за глупости одного игрока несправедливо. Но только представьте, какой вой поднялся бы, окажись на месте бразильянки российская волейболистка.

Спортсменки сборной Бразилии и России в четвертьфинальном матче соревнований по волейболу Владимир Песня/РИА Новости

По следам Рио

Женской сборной России по гандболу, которая методично улучшала свою игру по ходу Олимпиады, в полуфинале достался фаворит Игр — Норвегия. То же самое произошло пять лет назад в Рио-де-Жанейро. Тогда россиянки в сумасшедшем матче одолели соперника со счётом 38:37, а затем взяли золото. Как же хотелось, чтобы сценарий повторился!

Первый тайм сборная России провела образцово. Подопечные Алексея Алексеева практически эталонно оборонялись, напрочь лишив норвежек возможности проводить быстрые атаки. Впереди же солировала неподражаемая Анна Вяхирева, которая в первой половине забила пять голов. Отдыхать сборная России ушла с комфортным преимуществом в три мяча.

Вторую половину игры россиянки провели ничуть не хуже, хоть и проиграли её по счету, но смогли одержать итоговую победу 27:26. Матч держал в напряжении до последних секунд, а подопечные Алексеева снова подарили незабываемые эмоции. В финале наша команда, как и пять лет назад, встретится с Францией. Дело за малым: повторить успех прошлых Игр.

Золотая борьба и серебряный бокс

Сборная России до сих пор грезит надеждами оказаться в тройке в общем медальном зачёте, но с каждым днем эти надежды таят. Оставаться в игре россиянам помогли бы победы в боксе и борьбе, но, к сожалению, их меньше, чем хотелось бы.

Очень обидным получилось поражение российского боксёра Муслима Гаджимагомедова, который до финала на этой Олимпиаде не проигрывал четыре года. Испортил прекрасную статистику россиянина кубинец Хулио Сесар ла Крус. Он протанцевал весь бой с опущенными руками, но Гаджимагомедов никак не мог достать подвижного кубинца. Ла Крус же здорово контратаковал, получая преимущество в каждом раунде. К сожалению, золото ушло именно к нему.

Муслим Гаджимагомедов после финального поединка Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Успешнее Гаджимагомедова выступил российский борец-вольник Заурбек Сидаков. Россиянин очень уверенно прошёл по турнирной сетке и в финале получил в соперники «коренного» белоруса Магомедхабиба Кадимагомедова. Спортсмен родился в Дагестане и выступал за сборную России, но в 2020 году сменил спортивное гражданство.

Конечно, Кадимагомедов не пытался играть в поддавки с представителем исторической родины, просто Сидаков был лучше во всём. Российский спортсмен очень спокойно вёл схватку, потихоньку набирая очки. Пару раз борец из России оказывался в опасном положении, но, буквально вгрызаясь в соперника, уходил от белоруса. За 10 секунд до конца при счёте 7:0 в пользу Сидакова Кадимагомедов сдался и прекратил борьбу. Ещё одно важнейшее золото в копилке сборной России.

Сектор приз

Первую медаль в женском боксёрском турнире принесла сборной России Зенфира Магомедалиева. Спортсменка, которая пришла в бокс из толкания ядра, здорово провела поединок за бронзу против китаянки Ли Цянь и завоевала победу единогласным решением судей.

Вторая бронза дня была гораздо более сенсационной. На третью строчку в новой для Олимпиады дисциплине «мэдисон» неожиданно взобрались россиянки Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская. Девушки поддержали высокий темп признанных лидеров и взяли бронзу. После гонки россиянки едва сдерживали слёзы счастья, для них этот результат сродни золотой медали.