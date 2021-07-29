Невероятная Виталина: девушке с пистолетом снова нет равных в мире

Россиянка продолжила поражать спокойствием в решающих стрелковых сериях, и в этот раз выиграла у куда более опытной представительницы Южной Кореи. Всего в активе Бацарашкиной — два золота и одно серебро в трёх возможных видах. Очень неплохо для мультимедалиста.

Виталина — как символ работы над ошибками

Виталина Бацарашкина в идеальной форме подошла к главному старту даже не четырёхлетия, а пятилетия, что показала уже в квалификационной попытке соревнований. О необычайном таланте Виталины стрелковые тренеры говорили ещё когда ей было 15-16 лет, а она уже была готова бороться со взрослыми. На Игры в Рио 19-летняя Бацарашкина ехала уже в статусе одного из лидеров команды, но ещё не главным фаворитом. Это и сказалось в итоге. Её борьба завершилась завоёванной бронзой, но тогда на фоне провала куда более искушённых стрелков, результат Бацарашкиной признали успехом. Более того накануне этих стартов она занимала лишь 72-е место в мировом рейтинге и ни разу не попадала в десятку лучших на отдельных этапах Кубка мира.

Своевременные кадровые перестановки, изменения в тренерском штабе и руководстве командой дали результат в Токио. Наверное излишним был введённый в федерации запрет на общение с прессой во время Олимпиады, что не идёт на пользу ни популяризации вида спорта, ни самим спортсменам. Когда же, дорогие наши, говорить и писать о вас, как не в единственные две недели реальной популярности?

Ju Huanzong/XinHua/Global Look Press

Затем в послематчевом интервью, когда все старты оказались позади, Виталина подробно ответила на все вопросы, осталась довольна тремя медалями, хотя и отметила, что могла бы выступить успешнее в квалификации, потому это ещё была не идеальная стрельба. Победа в стрельбе из скоростного пистолета, наверное, наиболее ценна для спортсменки потому, что это не коронная её дисциплина. Лишь одно серебро чемпионата мира было в её активе. Кстати, и перед этим стартом в Бацарашкину не верили букмекеры и видели другой состав участниц финала, но она смогла преодолеть не только себя, но и проблемы команды.

Живёт в Омске, служит в Крыму

Умение Виталины собираться в важный момент и качества надёжного командного стрелка, которые помогают ей брать медали в соревнованиях смешанных команд вместе с Черноусовым, были заметны и раньше. Она не из тех, кто бьёт мировые и олимпийские рекорды в предварительных стартах, а затем проваливается в финале. В этом плане ей легче соперничать с глазу на глаз с оппонентом и, если надо, пройти через перестрелку.

Начинала, кстати, Виталина не с пистолета, а с дедушкиной воздушки, а потом и двустволки, с которой шарашила по мишеням с гаражей. Когда девушка пробилась в состав сборной России, ей поступило предложение жить и служить в Крыму и она с удовольствием приняла его, хотя это могло и привести к неудобным вопросам. При этом жить продолжает на два дома: параллельно в Омске, куда уже успел приехать жених. Также Виталина никогда не покупает часов, потому что это дарят федерации и спонсоры. Как правило не дешёвые, от $100 евро. Их она носит, а подаренную за Рио машину отдала маме, так как до сих пор не получила водительские права.

Ju Huanzong/XinHua/Global Look Press

Почему запасной пистолет не спасёт

В возрасте Виталины можно было бы провести ещё пару Олимпиад, уйти в декрет, а затем и вернуться, но пока она не хочет загадывать, так как во главу угла ставит получение удовольствия от процесса. Такие победы этому лишь способствуют.